في المنارة ومحلّة الصياد.. هذا ما سيحصل!

"بدعوة من الاتّحاد اللبناني للترياتلون، ستقام بطولة لبنان
في الترياتلون بتاريخ 5-10-2025، وذلك في منطقة المنارة
، النادي العسكري – رأس بيروت
، بحيث ستجري مسابقة السباحة، وبعدها مباشرة ينطلق سباق الدرّاجات، يليه سباق الركض على المسلك الآتي: من أمام الحمّام العسكري في المنارة، وصولًا إلى عين المريسة ذهابًا وإيابًا، ولخمس دورات متتالية.
لهذه المناسبة، سيتمّ قطع المسلك المذكور أعلاه، إضافة إلى قطع المفارق الآتية: مفرق الريفييرا – مفرق بيت الوزير حمادة
– مفرق محطّة الوردية – مفرق شركة رسامني – مفرق نيجيريا
– مفرق الرفاعي قبل ستاربكس – تقاطع الطازج – مرفأ الصيّادين – بالاس، وذلك طوال فترة السباق اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور ولغاية الانتهاء.
يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كذلك صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
"ستقوم شركة متعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطريق
الممتدّ من الصيّاد حتّى جسر عماد
مغنية، وتحديدًا حاجز الجيش اللبناني
.
سيتمّ قطع الطريق تدريجيًّا، وتحويل السير إلى الطريق المحاذي للجسر على خمسة أجزاء من قبل الشركة المذكورة، لتنفيذ الأشغال، وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 من تاريخ 5-10-2025 ولحين الانتهاء من الأعمال.
يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".