في المنارة ومحلّة الصياد.. هذا ما سيحصل!

صدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

"بدعوة من الاتّحاد اللبناني للترياتلون، ستقام بطولة في الترياتلون بتاريخ 5-10-2025، وذلك في منطقة ، النادي العسكري – رأس ، بحيث ستجري مسابقة السباحة، وبعدها مباشرة ينطلق سباق الدرّاجات، يليه سباق الركض على المسلك الآتي: من أمام الحمّام العسكري في المنارة، وصولًا إلى عين المريسة ذهابًا وإيابًا، ولخمس دورات متتالية.



لهذه المناسبة، سيتمّ قطع المسلك المذكور أعلاه، إضافة إلى قطع المفارق الآتية: مفرق الريفييرا – مفرق بيت الوزير – مفرق محطّة الوردية – مفرق شركة رسامني – مفرق – مفرق الرفاعي قبل ستاربكس – تقاطع الطازج – مرفأ الصيّادين – بالاس، وذلك طوال فترة السباق اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور ولغاية الانتهاء.



يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".





كذلك صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:



"ستقوم شركة متعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت الممتدّ من الصيّاد حتّى جسر مغنية، وتحديدًا حاجز .



سيتمّ قطع الطريق تدريجيًّا، وتحويل السير إلى الطريق المحاذي للجسر على خمسة أجزاء من قبل الشركة المذكورة، لتنفيذ الأشغال، وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 من تاريخ 5-10-2025 ولحين الانتهاء من الأعمال.



يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".