فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني.. إليكم ما حصل!

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن "الفنان فضل شاكر
سلّم نفسه للجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة
" قرب مدينة صيدا
في جنوب لبنان
، وذلك كمقدمة لإنهاء ملفه القضائي".
وذكر شهود لرويترز أن شاكر "مشى من مخيم عين الحلوة
إلى حاجز للجيش قرب الحسبة في صيدا، وكان مرتاحاً وغير مضطرب ويتحدث إلى أصحابه بتفاؤل".
وأضاف الشهود أن "ثلاثة ضباط من الجيش اللبناني
تسلموه تمهيدا للبدء في استجوابه لاحقاً".
وحسبما قال مسؤولان أمنيان وقضائيان لوكالة "الأسوشيتد برس"، فإن عملية تسلم شاكر، جاءت بعد تنسيق بين وسطاء ومسؤولين في وزارة الدفاع اللبنانية
.
ووفقما نقلت "فرانس برس" عن مصدر مقرب من شاكر فإنه "مؤمن ببراءته ويثق باستقلالية القضاء
اللبناني الذي سينصفه هذه المرة".