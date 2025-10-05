فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني.. إليكم ما حصل!

سلّم المغني نفسه، السبت، إلى .

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن "الفنان سلّم نفسه للجيش اللبناني عند مدخل " قرب مدينة في ، وذلك كمقدمة لإنهاء ملفه القضائي".



وذكر شهود لرويترز أن شاكر "مشى من مخيم إلى حاجز للجيش قرب الحسبة في صيدا، وكان مرتاحاً وغير مضطرب ويتحدث إلى أصحابه بتفاؤل".



وأضاف الشهود أن "ثلاثة ضباط من تسلموه تمهيدا للبدء في استجوابه لاحقاً".



وحسبما قال مسؤولان أمنيان وقضائيان لوكالة "الأسوشيتد برس"، فإن عملية تسلم شاكر، جاءت بعد تنسيق بين وسطاء ومسؤولين في .



ووفقما نقلت "فرانس برس" عن مصدر مقرب من شاكر فإنه "مؤمن ببراءته ويثق باستقلالية اللبناني الذي سينصفه هذه المرة".