4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني.. إليكم ما حصل!

2025-10-05 | 00:43
فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني.. إليكم ما حصل!
فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني.. إليكم ما حصل!

سلّم المغني فضل شاكر نفسه، السبت، إلى الجيش اللبناني.

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن "الفنان فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة" قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، وذلك كمقدمة لإنهاء ملفه القضائي".

وذكر شهود لرويترز أن شاكر "مشى من مخيم عين الحلوة إلى حاجز للجيش قرب الحسبة في صيدا، وكان مرتاحاً وغير مضطرب ويتحدث إلى أصحابه بتفاؤل".

وأضاف الشهود أن "ثلاثة ضباط من الجيش اللبناني تسلموه تمهيدا للبدء في استجوابه لاحقاً".

وحسبما قال مسؤولان أمنيان وقضائيان لوكالة "الأسوشيتد برس"، فإن عملية تسلم شاكر، جاءت بعد تنسيق بين وسطاء ومسؤولين في وزارة الدفاع اللبنانية.

ووفقما نقلت "فرانس برس" عن مصدر مقرب من شاكر فإنه "مؤمن ببراءته ويثق باستقلالية القضاء اللبناني الذي سينصفه هذه المرة".
 
 
 
 
فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني.. إليكم ما حصل!

محليات

فضل شاكر

الجيش اللبناني

​بشأن لبنان.. فرنسا لمست انفتاحاً سعودياً (النهار)
في المنارة ومحلّة الصياد.. هذا ما سيحصل!

طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)
04:45

طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، أسراب من الطيور المهاجرة التي تغطي سماء لبنان.

04:45

طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، أسراب من الطيور المهاجرة التي تغطي سماء لبنان.

المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد
04:17

المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنّ "المهمة والمسؤولية اليوم تكمن في حفظ الثوابت وصون الحق المشروع بمواصلة المقاومة ضد العدو، وذلك في إطار استراتيجية جهادية مرنة تراعي المتغيرات في أساليب العدو وخططه".

04:17

المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنّ "المهمة والمسؤولية اليوم تكمن في حفظ الثوابت وصون الحق المشروع بمواصلة المقاومة ضد العدو، وذلك في إطار استراتيجية جهادية مرنة تراعي المتغيرات في أساليب العدو وخططه".

طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)
04:45
المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد
04:17
الرئيس سلام رداً على مراسل الجديد عن ترقب الشعب اللبناني لجلسة الحكومة غداً: "أنا كمان عم أترقب"
04:10
فضل شاكر يسلم نفسه.. وبيان للجيش!
04:08
ازاحة الستار عن لوحة تدشين شارع باسم الرئيس سليم الحص
04:05
لبنان يستعد للأمطار.. والثلوج قريبة!
03:01
