تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني

قال مصدر سياسي مطلع لصحيفة الديار، أن "البندين المتعلقين بصخرة الروشة، في ضوء مواقف وردود حزب الله، سيكونان مشروع «مشكل» في مجلس الوزراء، وذلك يهدد بتفجير الجلسة وزيادة حدة التوتر داخل الحكومة وخارجها".
علمت صحيفة الديار من مصادر مطلعة، أن "الجلسة الوزارية كانت ستعقد في أواخر الاسبوع المقبل، لكن رئيس الحكومة نواف سلام اصر على عقدها غداً بعد شهر بالتمام والكمال من قرار مجلس الوزراء في جلسة 5 ايلول الماضي حول خطة الجيش في شأن حصر السلاح بيد الدولة للاطلاع على التقرير الشهري الاول لقيادة الجيش في هذا الخصوص".
أفادت صحيفة النهار بأن "الموضوع اللبناني لم يأخذ حيزاً طويلا في المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العلا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن".