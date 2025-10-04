تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني

علمت صحيفة الديار من مصادر مطلعة، أن "الجلسة الوزارية كانت ستعقد في أواخر الاسبوع المقبل، لكن رئيس الحكومة نواف سلام اصر على عقدها غداً بعد شهر بالتمام والكمال من قرار مجلس الوزراء في جلسة 5 ايلول الماضي حول خطة الجيش في شأن حصر السلاح بيد الدولة للاطلاع على التقرير الشهري الاول لقيادة الجيش في هذا الخصوص".

