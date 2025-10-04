الأخبار
محليات

تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني

2025-10-04 | 15:48
تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني
تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش بياناً جاء فيه:

إلحاقًا للبيان السابق المتعلق بإطلاق نار باتجاه مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك، نفّذت وحدات من الجيش عمليات تطويق للمنطقة ودهم لمنازل مطلقي النار وأوقفت عددًا منهم وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
