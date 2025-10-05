الأخبار
محليات

حول رد حماس على خطة ترامب.. بيان لحزب الله

2025-10-05 | 07:45
حول رد حماس على خطة ترامب.. بيان لحزب الله
حول رد حماس على خطة ترامب.. بيان لحزب الله

أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية ‏فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.‏

وقال في بيان إن "هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد على ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما ‏أنه يعبر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‏إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها.‏
كما أننا ندعو جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع تهجير السكان ‏وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‏الفلسطيني.‏"
 
سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية
الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
10:20

ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

نوه وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين، بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ولبنان، مشيدًا بريادة دولة قطر في القطاع الصحي.

10:20

ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

نوه وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين، بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ولبنان، مشيدًا بريادة دولة قطر في القطاع الصحي.

سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية
09:04

سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية

أُطلق إسم الرئيس سليم الحص على شارع في منطقة عائشة بكار في بيروت، تكريماً لمسيرته السياسية والوطنية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضوره الى جانب وزير الإعلام السابق وليد الداعوق ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة، السيدة بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري، صائب تمام سلام ممثلًا الرئيس تمام سلام، خضر طالب ممثلا الرئيس حسان دياب، النائبين فؤاد مخزومي وأمين شري، الوزيرين السابقين خالد قباني وعدنان منصور، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي.

09:04

سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية

أُطلق إسم الرئيس سليم الحص على شارع في منطقة عائشة بكار في بيروت، تكريماً لمسيرته السياسية والوطنية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضوره الى جانب وزير الإعلام السابق وليد الداعوق ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة، السيدة بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري، صائب تمام سلام ممثلًا الرئيس تمام سلام، خضر طالب ممثلا الرئيس حسان دياب، النائبين فؤاد مخزومي وأمين شري، الوزيرين السابقين خالد قباني وعدنان منصور، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي.

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة
06:13
Play
06:13
Play

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

06:13

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
10:20
10:20
سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية
09:04
09:04
الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة
06:13
06:13
عن الجلسة الوزارية.. الرئيس سلام يترقّب! (فيديو)
05:28
05:28
نائب "حزب الله" عن وزير العدل: هل تحوّل لضابطة عدلية للإدارة الأميركية؟
05:03
05:03
تحضيراً للانتخابات النيابية.. جعجع للقواتيين: استنفروا طاقاتكم!
04:56
04:56
