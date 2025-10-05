حول رد حماس على خطة ترامب.. بيان لحزب الله

وقال في بيان إن "هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏ الوحشي على أهلنا في ، فإنه من جهة أخرى يؤكد على ‏التمسك بثوابت القضية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما ‏أنه يعبر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل بوحدة الشعب ‏الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‏إلى انسحاب من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها.‏كما أننا ندعو جميع الدول والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة ومنع تهجير السكان ‏وإعادة القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‏الفلسطيني.‏"