4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

جلسة الإثنين.. نقاش بلا كسر عضم

2025-10-05 | 12:46
جلسة الإثنين.. نقاش بلا كسر عضم
جلسة الإثنين.. نقاش بلا كسر عضم

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يومَ الاثنين وعلى جدول أعمالها عشرة بنود لمناقشتها، وأهمها تقرير قيادة الجيش حول الخطوات التي اتخذها لحصرية السلاح والمعوقات التي تواجه المؤسسة العسكرية خلالَ استكمال مراحل الإنتشار أما أبرز البنود الأخرى فترتبط بواقعة الروشة وإجراءات النيابة العامة التمييزية ومعها طلبُ وزير الداخلية احمد الحجار حلَّ جمعية رسالات وسحبَ العلم والخبر منها

وفي معلوماتِ الجديد فإن وزيرَ العمل محمد حيدر لن يشاركَ في الجلسة بداعي السفر وهو أكد في اتصالٍ هاتفي أنه يعودُ من برشلونه الى بيروت فجرَ الثلثاء ولكن لا خوفَ من جلسةِ الاثنين التي ستشهدُ نقاشا جديًا وعميقا حولَ عددٍ من المسائلِ الخلافية من دونِ أي رغبةٍ بالتصعيد وزيرة البيئة تمارا الزين  ستحضر الجلسة وهي قالت للجديد: من البداية ما كان لازم توصل الأمور  لهون والموضوع كبر أكتر ما بيستحق وكشفت الزين عن نيتها طرح النقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي  تقويضٍ للحريات تماما ككلِ دول العالم الزين أكدت أن لا توجهَ للتصعيد وانما للنقاشِ الجدي من دونِ كسر أيِ من الأطراف وأولُهم رئيسُ الحكومة فيما يعولُ الجميع  على حكمة الرئاسة الاولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في  سياقها الزمني والظروفِ التي أحاطت بها كي لا تشعرَ فئةٌ من اللبنانيين أنه مستهدفة تماما كما حصل في  الآونة الأخيرة الزين ختمت بالقول: البلد مش ناقصه يكفي تعطيل الجلسات التشريعية والحاجة الأولى الى الإلتفات الى هواجس اللبنانيين الإجتماعية والمالية والصحية وبالتالي على مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف
 
جلسة الإثنين.. نقاش بلا كسر عضم

محليات

لبنان

الجديد

​بشأن لبنان.. فرنسا لمست انفتاحاً سعودياً (النهار)
فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني.. إليكم ما حصل!

النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة
15:28

النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة

توج النادي الرياضي اللبناني بلقب بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه على نادي الشارقة الإماراتي 88-75 في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة نادي الجزيرة، برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة.

15:28

النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة

توج النادي الرياضي اللبناني بلقب بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه على نادي الشارقة الإماراتي 88-75 في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة نادي الجزيرة، برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة.

حسن الدّر لـ وهلق شو: إسرائيل تمددت في جنوب لبنان ووصلت إلى نقاط جديدة بعد وقف النار وبارّاك خلال زيارته إلى بيروت نسف الاتفاق
16:02
الصحافي حسن الدر لـ وهلق شو: الثنائي الشيعي لم يتعهد بعدم إضاءة صخرة الروشة وما وصل إليه حجم الملف يعود إلى نواف سلام
15:33
النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة
15:28
طارق متري لـ وهلق شو: نعمل على حل سريع مع السوريين سياسياً وقانونياً مع ضبط الحدود من الجانبين لكن "ما في مقايضة"
15:08
طارق متري لـ وهلق شو: في حال لم يكن عمل الجيش متقدماً بالقدر الكافي سنسأل قائده عن الأسباب وجلسة الغد مخصّصة للاستعلام والتقييم
14:55
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ وهلق شو: ما جرى على صخرة الروشة مخالف لما سُمح به واتُفق في الاجتماع الوزاري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة الدولة
14:46
