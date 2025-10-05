جلسة الإثنين.. نقاش بلا كسر عضم

وفي معلوماتِ الجديد فإن وزيرَ العمل محمد
حيدر لن يشاركَ في الجلسة بداعي السفر وهو أكد في اتصالٍ هاتفي أنه يعودُ من برشلونه الى بيروت
فجرَ الثلثاء ولكن لا خوفَ من جلسةِ الاثنين التي ستشهدُ نقاشا جديًا وعميقا حولَ عددٍ من المسائلِ الخلافية من دونِ أي رغبةٍ بالتصعيد وزيرة البيئة تمارا الزين ستحضر الجلسة وهي قالت للجديد: من البداية ما كان لازم توصل الأمور لهون والموضوع كبر أكتر ما بيستحق وكشفت الزين عن نيتها طرح النقاش
بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية
ومن دون أي تقويضٍ للحريات تماما ككلِ دول العالم
الزين أكدت أن لا توجهَ للتصعيد وانما للنقاشِ الجدي من دونِ كسر أيِ من الأطراف وأولُهم رئيسُ الحكومة فيما يعولُ الجميع على حكمة الرئاسة الاولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني
والظروفِ التي أحاطت بها كي لا تشعرَ فئةٌ من اللبنانيين أنه مستهدفة تماما كما حصل في الآونة الأخيرة
الزين ختمت بالقول: البلد مش ناقصه يكفي تعطيل الجلسات التشريعية والحاجة الأولى الى الإلتفات الى هواجس اللبنانيين الإجتماعية والمالية والصحية وبالتالي على مجلس الوزراء
دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف