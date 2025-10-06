تداعيات إضاءة الصخرة مستمرة.. وخطة الجيش

أكد النائب علي فياض في كلمة القاها في الذكرى السنوية لاستشهاد نائب رئيس المجلس التنفيذيلـ"حزب الله" الشيخ نبيل قاووق وشهداء بلدة عبا الجنوبية، بمشاركة فاعليات وعوائل الشهداء، أنه "بات من الواضح أن بعض من في السلطة يمارس سياسة حقن الساحة الداخلية بكل عناصر التوتير والاستفزاز عمدا ويدفع باتجاه تعميق الفوارق والانقسامات، بهدف عزل بيئة اجتماعية بأكملها في تجاوز خطير للقواعد الميثاقية التي تشكل ركيزة الاستقرار الداخلي".
أكدت اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن نجاح خطة عمل الهيئة يعتمد على شراكات قوية ومستدامة مع الوكالات الدولية والبلدان المانحة، مشددة على أن دعم هذه الدول والمؤسسات، السياسي والتقني والمالي، كان دائمًا في قلب التقدّم في لبنان.
أكدت جمعية "رسالات"، أنّ نشاطها مستمر، مشيرة إلى أنها ستعلن قريباً عن عدد من الفعاليات وإنتاج أفلام قصيرة خاصة بموضوعي "طوفان الأقصى" و"معركة أولي البأس".