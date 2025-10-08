محققون عدليون في "الاغتيالات السياسية".. تعيينات جديدة لوزير العدل!

في سياق الخطوات التي يقوم بها وزير العدل عادل نصار لانهاء الافلات من العقاب في لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية، فقد عين الوزير محققين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي.



والمحققين العدليين الذين تم تعيينهم في قضايا الاغتيالات هم: