محققون عدليون في "الاغتيالات السياسية".. تعيينات جديدة لوزير العدل!

القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ احمد عساف
القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد
القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة اهدن والتي تنج عنها مقتل النائب طوني فرنجيه
مع افراد عائلته وبعض مرافقيه
القاضي جوزف
تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الاسبق كميل شمعون
القاضي آلاء الخطيب
: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك
القاضي فادي صوان
: قضية اغتيال الوزير السابق ايلي
حبيقة
القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب انطوان غانم ورفاقه
القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور
القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار
امين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني
القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير
القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران
غسان تويني مع مرافقيه