الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

المجموعات الاغترابية تتقدم بكتاب إلى الحكومة اللبنانية

2025-10-09 | 10:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المجموعات الاغترابية تتقدم بكتاب إلى الحكومة اللبنانية
المجموعات الاغترابية تتقدم بكتاب إلى الحكومة اللبنانية

رفعت المجموعات الاغترابية اللبنانية اليوم كتابًا إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت فيه الحكومة بإعداد وتبنّي مشروع قانون يُكرّس حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع وفق مكان قيدهم، ويلغي قاعدة المقاعد الستة نهائيًا، وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول الدستورية.

وأكدت المجموعات في كتابها أن هذا الإجراء يشكّل خطوة أساسية لتصحيح الخلل القائم في قانون الانتخابات، في ظلّ المراوحة في دراسة هذا الملف داخل المجلس النيابي، رغم مبادرة عدد من النواب إلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر بهذا الاتجاه، وذلك خصوصًا مع فتح باب التسجيل للانتخابات المقبلة وسط غياب الوضوح حول الآلية المعتمدة.

وختمت المجموعات بالتأكيد أن إقرار هذا التعديل هو اختبار حقيقي لالتزام الحكومة بمبدأ المساواة والحق بالمشاركة السياسية الكاملة لكل اللبنانيين، انسجامًا مع الدستور واجتهادات المجلس الدستوري.

المجموعات الموقّعة:

شبكة الاغتراب اللبنانيTLDN ، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France،GLOBAL LEBANESE ALLIANCE,  H.A.L.F.A, Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope

مقالات ذات صلة
المجموعات الاغترابية تتقدم بكتاب إلى الحكومة اللبنانية

محليات

المجوعات الاغترابية

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بلسان حماس: الحرب انتهت!
اول رد للشيخ حسن مرعب بعد حادثة صيدا (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في محليات

شحنة المنشّطات في المطار بعهدة القضاء
14:45

شحنة المنشّطات في المطار بعهدة القضاء

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المال عطفاً على معلومات "الجديد" حول الشحنة التي التي ضبطها جهاز أمن المطار والجمارك وتضم كميات كبيرة من المنشطات والهرمونات المخبّأة ضمن حمولة أدوية، بأنها أصبحت بعهدة القضاء اللبناني. ​

14:45

شحنة المنشّطات في المطار بعهدة القضاء

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المال عطفاً على معلومات "الجديد" حول الشحنة التي التي ضبطها جهاز أمن المطار والجمارك وتضم كميات كبيرة من المنشطات والهرمونات المخبّأة ضمن حمولة أدوية، بأنها أصبحت بعهدة القضاء اللبناني. ​

معادلة حماس تُعرض على حزب الله... والشيباني في بيروت غداً
13:07

معادلة حماس تُعرض على حزب الله... والشيباني في بيروت غداً

بينما يشهدُ العالم على اتفاق غزة الذي سيُنهي الحرب الأكثر دموية في تاريخنا المعاصر، تترقب اوساط سياسية ودبلوماسية جبهة جنوب لبنان وماهية تداعيات اتفاق غزة عليها.

13:07

معادلة حماس تُعرض على حزب الله... والشيباني في بيروت غداً

بينما يشهدُ العالم على اتفاق غزة الذي سيُنهي الحرب الأكثر دموية في تاريخنا المعاصر، تترقب اوساط سياسية ودبلوماسية جبهة جنوب لبنان وماهية تداعيات اتفاق غزة عليها.

يحدث الآن

اخترنا لك
معلومات "الجديد": رئيس بلدية الشويفات يقرر إعادة فتح مطمر الكوستابرافا بعد اتصال من محافظ جبل لبنان وتعهدٍ بضمان حقوق المدينة
15:20
شحنة المنشّطات في المطار بعهدة القضاء
14:45
معادلة حماس تُعرض على حزب الله... والشيباني في بيروت غداً
13:07
الرئيس سلام: أعد اهل الجنوب ان نفرح معهم قريبا بإعادة الإعمار مثلما نفرح اليوم في بيروت
13:07
مصادر أمنية للجديد: زيارة الشيباني تأتي بعد سلسلة اجتماعات ومسار طويل من العمل والتنسيق الأمني بين البلدين على الملفات المشتركة على أن يبرُز ذلك في هذه الزيارة
13:06
معلومات الجديد: وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني يزور بيروت غداً الجمعة
13:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025