المجموعات الاغترابية تتقدم بكتاب إلى الحكومة اللبنانية

وأكدت في كتابها أن هذا الإجراء يشكّل خطوة أساسية لتصحيح الخلل القائم في ، في ظلّ المراوحة في دراسة هذا الملف داخل المجلس النيابي، رغم مبادرة عدد من النواب إلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر بهذا الاتجاه، وذلك خصوصًا مع فتح باب التسجيل للانتخابات المقبلة وسط غياب الوضوح حول الآلية المعتمدة.

وختمت المجموعات بالتأكيد أن إقرار هذا التعديل هو اختبار حقيقي لالتزام الحكومة بمبدأ المساواة والحق بالمشاركة السياسية الكاملة لكل اللبنانيين، انسجامًا مع واجتهادات المجلس الدستوري.

المجموعات الموقّعة:

شبكة الاغتراب اللبنانيTLDN ، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الثقافية في ، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في ، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France،GLOBAL LEBANESE ALLIANCE, H.A.L.F.A, Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope