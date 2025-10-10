الأخبار
بري: لن أتزحزح.. القانون عندي أنا

2025-10-10 | 03:01
بري: لن أتزحزح.. القانون عندي أنا
جاء في صحفية أساس ميديا " على غرار قانون 2008، وعلى الرغم من اختلافهما الجوهريّ، انبثق قانون 2017 من تسوية داخليّة. سلّم بهما الأفرقاء كلّهم بدايةً، ثمّ انقسموا من حولهما بدعوى تبدّل الظروف السياسية ومعطيات توازن القوى. هي الملاحظة التي يبديها رئيس البرلمان نبيه برّي حيال هذا الانقسام بقوله لـ”أساس”: “أنا كنت ضدّ هذا القانون عام 2017 والآخرون الذين كانوا معه وأصرّوا عليه وعلى انتخاب ستّة نوّاب يمثّلون الاغتراب، صاروا الآن ضدّه.

أضاف: هناك القانون الأصل الذي لم يُطبّق تماماً ببنوده كلّها مذ وضع ورافق انتخابين نيابيَّين. الأوّل عام 2018 لم نفعل، والثاني عام 2022 عندما عدّلناه. الآن سنعود إلى الأصل. أنا متمسّك بالقانون النافذ حرفاً حرفاً، ولن أُدخِل فيه أيّ فاصلة. لسنا في حاجة إلى قانون جديد، ولا إلى تعديل القانون الحالي ما دام أمامنا وعلينا تطبيقه. كلّ الحجج التي يتسلّحون بها بدافع الوقت والاستعدادات والجهوزية أوجد القانون مخارج لها. في المادّة 123 أعطينا وزيرَيْ الداخلية والخارجية صلاحيّات استثنائية لتطبيق دقائق اقتراع الانتشار تبعاً لما ورد في المادّتين 112 و113. على الوزيرين التصرّف الآن بموجب الصلاحيّات، ولا حاجة إلى مجلس النوّاب الذي فوّض إليهما تلك الصلاحيّة”.

ماذا لو لم يفعل الوزيران ويستكملا المهمّة كاملة مع أنّهما دعَوا المغتربين إلى تسجيل أسمائهم حتّى 20 تشرين الثاني المقبل حدّاً أقصى وفق مقتضيات المادّة 113؟ يجيب برّي: “إذا فعلا فأهلاً وسهلاً، وإلّا فليتحمّلا المسؤوليّة. نحن ذاهبون إلى انتخابات نيابيّة بالقانون الحاليّ النافذ وسيطبّق كما هو”.

في معرض دحضه حجج وزير الخارجيّة يوسف رجي عن سبل توزيع المقاعد الستّة، يقول رئيس المجلس إنّ مراسلة خطّيّة أُرسلت إلى الأمانة العامّة للأمم المتّحدة للاستفسار منها عن الوحدات الجغرافيّة المصطلح عليها لتمثيل دول العالم فيها، فأجابت بقارّات ستّ مع تقسيم القارّة الأميركية إلى اثنتين شمالية وجنوبية. أمّا توزيع المقاعد على الطوائف الستّ فيُبنى قياساً إلى تسجيل الانتشار في انتخابات 2022 وإعطاء المقعد إلى الطائفة الأكثر إقبالاً على التسجيل على أنّها تمثّل أكثريّة الناخبين.

عندما سُأل أيضاً هل يخشى من ضغوط دوليّة عليه لدفعه إلى القبول بتعديل القانون الحالي، يجيب: “القانون عندي أنا كما هو بلا زيادة ولا نقصان. ليذهبوا إلى تطبيقه. سنطبّقه. رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة أكّدا إجراء الانتخابات في موعدها وقالا إنّ الضغوط الدوليّة هي من أجل إجرائها. السفراء الذين يحضرون إليّ يشدّدون أيضاً على إجرائها. لا أحد منهم يتحدّث عن قانون الانتخاب، بل عن الاستحقاق نفسه، وهو إجراء الانتخابات في موعدها تبعاً لقواعد قانونها الحاليّ”.

يضيف الرئيس برّي: “لا جلسة لمجلس النوّاب للبحث في أيّ تعديل بعدما عطّلوا نصابَيْ الجلستين الأخيرتَين. سأدعو إلى جلسات اشتراع لأنّ أمامنا سبعة أشهر قبل موعد الانتخابات. ليذهبوا إلى جلسات اللجان للبحث في اقتراحهم والاقتراحات الأخرى، ومن بينها اقتراح كتلة التنمية والتحرير. في سوى ذلك لا أحد يتحدّث معي. لن أغيّر رأيي ولن أتزحزح”.

