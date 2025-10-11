الى سالكي هذه الطريق.. إحذروا

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

"بتاريخ 12-10-2025 الساعة 06.30 صباحًا، سيقيم الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى "بطولة لنصف ماراتون لعام 2025" وذلك انطلاقًا من مجمّع الرياضي – باتّجاه المعاملتَين مفرق أوسكار بالاس، ثمّ العودة باتّجاه ضبيه على قبل ثكنة الشهيد وسام ، ثمّ العودة على المسار نفسه وصولًا إلى نقطة الانطلاق.



لذلك سيتمّ قطع المسلك المذكور أعلاه، والمفارق المؤدّية إلى الطريق البحري على جسر الرويال وعلى ضهر جسر الفهود.



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، وعدم اعتماد هذا المسلك في خلال إقامة السباق المذكور، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور".