اليونيفيل: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب موقع لقواتنا في الجنوب ما أسفر عن إصابة أحد الجنود

قدم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التعازي لرئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوفاة الديبلوماسيين القطريين الثلاثة في حادث السير وهم في طريقهم فجر اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد غدا. وأعرب عون عن حزنه للمصاب الاليم متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا ايضا في الحادث.

