في جنوب لبنان.. اعتداء إسرائيلي جديد على قوات اليونيفيل

وأوضحت اليونيفيل، في بيان، أنّ الجندي المصاب تلقى الإسعافات الأولية في الموقع، مشيرةً إلى أنّ جنود حفظ السلام رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار.

وأضاف البيان أنّ هذا الهجوم يُعد الثاني من نوعه منذ مطلع الشهر الجاري الذي تتعرض فيه قوات حفظ السلام لهجمات بقنابل ألقتها طائرات تابعة لجيش الدفاع .

ووصفت اليونيفيل الحادث بأنه «انتهاك خطير» للقرار الدولي 1701، و«استخفاف مقلق» بسلامة الجنود الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض من .

ودعت القوة الأممية مجددًا الجيش الإسرائيلي إلى وقف «جميع الهجمات» على جنودها أو بالقرب منهم، مشددة على أن عناصرها يعملون على تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من ولبنان بالحفاظ عليه.