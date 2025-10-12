الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

في جنوب لبنان.. اعتداء إسرائيلي جديد على قوات اليونيفيل

2025-10-12 | 03:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في جنوب لبنان.. اعتداء إسرائيلي جديد على قوات اليونيفيل
في جنوب لبنان.. اعتداء إسرائيلي جديد على قوات اليونيفيل

أعلنت اليونيفيل اليوم الأحد، أنّ أحد جنودها أصيب بجروح طفيفة إثر انفجار قنبلة ألقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية بالقرب من موقع تابع لها في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان، قبيل ظهر أمس.

وأوضحت اليونيفيل، في بيان، أنّ الجندي المصاب تلقى الإسعافات الأولية في الموقع، مشيرةً إلى أنّ جنود حفظ السلام رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار.

وأضاف البيان أنّ هذا الهجوم يُعد الثاني من نوعه منذ مطلع الشهر الجاري الذي تتعرض فيه قوات حفظ السلام لهجمات بقنابل ألقتها طائرات تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي.

ووصفت اليونيفيل الحادث بأنه «انتهاك خطير» للقرار الدولي 1701، و«استخفاف مقلق» بسلامة الجنود الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي.

ودعت القوة الأممية مجددًا الجيش الإسرائيلي إلى وقف «جميع الهجمات» على جنودها أو بالقرب منهم، مشددة على أن عناصرها يعملون على تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه.

مقالات ذات صلة
في جنوب لبنان.. اعتداء إسرائيلي جديد على قوات اليونيفيل

محليات

اليونيفيل

جنوب لبنان

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيسان سلام وعون قدما التعازي بوفاة الدبلوماسيين القطريين الثلاثة
اليونيفيل: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب موقع لقواتنا في الجنوب ما أسفر عن إصابة أحد الجنود

اقرأ ايضا في محليات

جعجع لـ "الحزب": لتسليم سلاحكم اليوم بدلًا من ذرف دموع التماسيح
04:43

جعجع لـ "الحزب": لتسليم سلاحكم اليوم بدلًا من ذرف دموع التماسيح

كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر إكس:

04:43

جعجع لـ "الحزب": لتسليم سلاحكم اليوم بدلًا من ذرف دموع التماسيح

كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر إكس:

الرئيسان سلام وعون قدما التعازي بوفاة الدبلوماسيين القطريين الثلاثة
04:14

الرئيسان سلام وعون قدما التعازي بوفاة الدبلوماسيين القطريين الثلاثة

قدم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التعازي لرئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوفاة الديبلوماسيين القطريين الثلاثة في حادث السير وهم في طريقهم فجر اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد غدا. وأعرب عون عن حزنه للمصاب الاليم متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا ايضا في الحادث.

04:14

الرئيسان سلام وعون قدما التعازي بوفاة الدبلوماسيين القطريين الثلاثة

قدم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التعازي لرئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوفاة الديبلوماسيين القطريين الثلاثة في حادث السير وهم في طريقهم فجر اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد غدا. وأعرب عون عن حزنه للمصاب الاليم متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا ايضا في الحادث.

يحدث الآن

اخترنا لك
جعجع لـ "الحزب": لتسليم سلاحكم اليوم بدلًا من ذرف دموع التماسيح
04:43
الرئيسان سلام وعون قدما التعازي بوفاة الدبلوماسيين القطريين الثلاثة
04:14
اليونيفيل: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب موقع لقواتنا في الجنوب ما أسفر عن إصابة أحد الجنود
03:10
عن استهداف برج قلاوية أمس.. بيان للجيش الإسرائيلي
01:17
اعلام مصري: تعرض الوفد القطري في شرم الشيخ لحادث مروري ووقوع إصابات
17:54
غادرت ولم تعد.. هل صادفتموها؟ (صورة)
15:51
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025