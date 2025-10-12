الأخبار
محليات

بالفيديو: صرخة جنوبية من حولا.. أين التعويضات؟

2025-10-12 | 08:41
بالفيديو: صرخة جنوبية من حولا.. أين التعويضات؟
بالفيديو: صرخة جنوبية من حولا.. أين التعويضات؟

اعتصم عدد من المواطنين في ساحة حولا اليوم للمطالبة بتعويضات عن خسائر الحرب التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.

شاهد الفيديو:

بالفيديو: صرخة جنوبية من حولا.. أين التعويضات؟

محليات

حولا

جنوب لبنان

التعويضات

إعادة الاعمار

Aljadeed
مجيد أرسلان في مؤتمر حزب المحافظين البريطاني: الإقصاء يولّد التطرّف والشراكة هي الطريق إلى الاستقرار
إتصال بعد غارات المصيلح.. وطلب عاجل لنواف سلام؟

