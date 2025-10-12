بالفيديو: صرخة جنوبية من حولا.. أين التعويضات؟

View this post on Instagram
أعطى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الاسرائيلية في 11 تشرين الاول 2025 غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح- الزهراني في قضاء صيدا، والتي أدت إلى إستشهاد وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرارٍ جسيمة بالمؤسسات التجارية المستهدفة.
شارك الأمير مجيد أرسلان في مؤتمر حزب المحافظين البريطاني بدعوة من المجلس المحافظ لشؤون الشرق الأوسط (CMEC)، الذي أسّسته رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق مارغريت تاتشر، وذلك في مجمّع مؤتمرات مانشستر المركزي.
اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بوزير الخارجية يوسف رجي، مطالبًا بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، معتبرًا أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 وترتيبات وقف الأعمال العدائية.