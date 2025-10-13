في لبنان.. سوريون متوارون عن الأنظار؟ (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": تُجمع القوى السياسية اللبنانية على أن الغارات الإسرائيلية على المنطقة الممتدة من بلدة النجارية إلى المصيلح (قضاء صيدا - الزهراني) "تحمل رسائل نارية، موجهة تحديداً إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، وجاءت كما قال لـ"الشرق الأوسط"، بعد أقل من 24 ساعة على إلحاحه على الحكومة بالالتفات إلى الجنوب، وتخصيص بند في موازنة عام 2026 لإعادة إعمار البلدات التي دمّرتها إسرائيل.
قال ديبلوماسيون لـصحيفة الجمهورية، انّ "مسؤولين إسرائيليين كانوا قد أعلنوا قبل أسابيع، أنّ إنجاز إسرائيل سيطرتها العسكرية على القطاع، ولا سيما منه مدينة غزة، سيتيح لها العودة إلى لبنان بزخم أكبر. وقد يحصل ذلك أيضاً في ضوء الاتفاق الذي تمّ هناك".
أفادت معلومات من العاصمة الأميركية لصحيفة نداء الوطن، أن "دبلوماسيين أميركيين حذروا من تضييع فرص استغلال السلام وخفض التصعيد، وأشارت مصادر قريبة من الخارجية الأميركية إلى أن "حزب اللّه" لا يزال يسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار في لبنان".