في لبنان.. سوريون متوارون عن الأنظار؟ (نداء الوطن)

قال ديبلوماسيون لـصحيفة الجمهورية، انّ "مسؤولين إسرائيليين كانوا قد أعلنوا قبل أسابيع، أنّ إنجاز إسرائيل سيطرتها العسكرية على القطاع، ولا سيما منه مدينة غزة، سيتيح لها العودة إلى لبنان بزخم أكبر. وقد يحصل ذلك أيضاً في ضوء الاتفاق الذي تمّ هناك".