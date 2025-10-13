وزارة الصحة توقف شركة مياه تنورين عن العمل وتطلب سحب منتجاتها من الأسواق بسبب تلوثها ببكتيريا خطيرة

أفادت معلومات الجديد، بأن مخابرات الجيش توقف المطلوب حسين يحفوفي الذي اطلق النار على استقصاء جبل لبنان بعد اصابته في اشتباك الأمس.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "وقف إطلاق النار الذي ساهم في التوصل إليه يمثل فجراً تاريخياً لشرق أوسط جديد"، وأضاف خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي: "اليوم سكتت البنادق، ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقاً". وأعرب عن تقديره للدول العربية والإسلامية التي مارست ضغوطاً على حركة حماس، واصفاً إياها بـ"شركاء في السلام".
قال رئيس الحكومة نواف سلام: "ما تعرّض له المهندس طارق مزرعاني، منسّق تجمّع أبناء القرى الجنوبية الحدودية، من تهديد مباشر عبر مكبّرات صوت من مسيّرة إسرائيلية، مدانٌ بأشدّ العبارات".