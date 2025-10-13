ترامب: تم القضاء على حزب الله وندعم حصر السلاح

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "وقف إطلاق النار الذي ساهم في التوصل إليه يمثل فجراً تاريخياً لشرق أوسط جديد"، وأضاف خلال خطابه أمام الكنيست : " سكتت البنادق، ومستقبل سيصبح مشرقاً". وأعرب عن تقديره للدول والإسلامية التي مارست ضغوطاً على حركة حماس، واصفاً إياها بـ"شركاء في السلام".

وقال ترامب إنه لا يحب الحروب، "ويبدو أنني أنجح في وقفها.. هذه ليست نهاية حرب، بل هذا بزوغ فجر تاريخي لشرق أوسط جديد". وأكد أنه سيتم نزع سلاح حماس، ولن يكون أمن مهدداً، ويمكن لإسرائيل التوجه للسلام الآن وضمان عدم تكرار الحروب. كما أعلن: "أنجزنا المستحيل وأعدنا الرهائن إلى بيوتهم".



وأثناء الكلمة التي تعد الرابعة لرئيس أميركي في الكنيست، تم طرد عضو وآخر يساري من قاعة البرلمان لمقاطعتهما ترامب.



كما تطرق الرئيس الأميركي للحديث عن ، مشيراً إلى أن العملية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران كانت رائعة وتم على الإرهاب النووي في إيران. وأضاف: "منعنا إيران من الحصول على أخطر أسلحة بالعالم.. ألقينا 14 قنبلة على منشآت إيران النووية"، مشدداً على أن "قوى الفوضى في هزمت تماما". إلا أنه أكد أنه سيكون رائعا إذا تم التوصل لاتفاق سلام مع إيران.



وبالإشارة إلى ، أكد ترامب على أن أمورا جيدة تحدث في لبنان بعد أن تم القضاء على الذي استهدف إسرائيل، مشدداً بالقول: "نؤيد مساعي الرئيس اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة".



وحضر الرئيس الأميركي جلسة الكنيست، حيث صفق أعضاء البرلمان وقوفاً للرئيس الأميركي، بحضور الرئيس إسحق هيرتسوغ.



وأكد ترامب أمام الكنيست "أنه انتصار لا يصدق لإسرائيل والعالم أن تعمل كل هذه الدول معاً كشركاء في سلام. بعد أجيال من الآن، سيتم تذكر هذا على أنه اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير". وأضاف: "أظهرنا أن السلام ليس مجرد أمل يمكننا أن نحلم به، بل هو واقع يمكننا البناء عليه.. يوماً بعد يوم، شخصاً بعد شخص، أمة بأمة".



وشدد على أنه "يجب أن يكون التركيز الكلي لسكان غزة أساسيات الاستقرار والسلامة والكرامة والتنمية الاقتصادية، حتى يتمكنوا أخيراً من الحصول على حياة أفضل يستحقها أطفالهم". وأضاف: "حتى بالنسبة لإيران.. فإن يد الصداقة والتعاون مفتوحة دائماً"، مشيراً إلى أنه "من المؤكد أن السلام والاحترام يمكن أن يزدهرا بين دول الشرق الأوسط الأوسع".