بالصورة - مطلق النار على دورية الاستقصاء بقبضة المخابرات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "وقف إطلاق النار الذي ساهم في التوصل إليه يمثل فجراً تاريخياً لشرق أوسط جديد"، وأضاف خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي: "اليوم سكتت البنادق، ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقاً". وأعرب عن تقديره للدول العربية والإسلامية التي مارست ضغوطاً على حركة حماس، واصفاً إياها بـ"شركاء في السلام".