معلومات الجديد: الوزير الأسبق نهاد المشنوق تقدم بدعوى ضد نفسه إلى النيابة العامة التمييزية طالباً التحقيق في ما ورد بحقه في ملف مناقصة "إنكريبت"

أفادت صحيفة الجمهورية، بأنه "إذا كانت الأجواء الإنتخابية يسودها حال من التحدّي المتبادل بين مؤيّدي إشراك المغتربين في انتخاب كل أعضاء المجلس النيابي، ومعارضي هذا الأمر، بالتزامن مع ضخّ مناخ في الأجواء الداخلية يُشكِّك في إمكان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل، إلّا أنّ هذا التحدّي، على ما يقول مسؤول رفيع للصحيفة: "لا يعدو أكثر من جزء استباقي من اللعبة الانتخابية، التي عجّلت فيها بعض الأطراف تحت عنوان المغتربين، في محاولة شديدة الوضوح للشحن الانتخابي وحشد الشعبية واستعطاف الناخبين".
قالت مصادر مطّلعة لصحيفة الأخبار، إنه "نُقل أخيراً عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن بدأت تفكر في اليوم التالي لجنوب لبنان كما حصل في غزة، وهناك تصوّرات قيد البحث من بينها إمكانية تسليم الجنوب لقوة دولية، ولا سيما بعد مغادرة اليونيفل، وقد تكون هذه القوات أميركية إلى حين الانتهاء من حلّ الملفات العالقة، ولا سيما موضوع الترسيم البري".
كتبت صحيفة نداء الوطن في أسرارها، أن "مسؤول صناعي علّق على قضية إحدى شركات تعبئة مياه الشرب: هناك أكثر من ألف شركة تعبئة مياه غير مرخصة ولا تستوفي الشروط فمَن يراقبها؟ ومَن يفحص خلوها من الجراثيم؟ من جهة أخرى طُرحت علامات استفهام حول استعجال التوقيع من قبل الوزير بالإنابة بدلًا من الأصيل".