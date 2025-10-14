بعد الانتقادات حول قرارها بحق "تنورين".. توضيح من وزارة الصحة

أصدرت ، البيان التالي:

نظرا لما يتم تداوله على ووسائل الاعلام بشأن القرار الصادر عن العامة بالوكالة رقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 والمتضمن وقف شركة عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الاسواق لكونها ملوثة يهم التوضيح:



١- ان القرار صدر عن وزير الصحة العامة بالوكالة لوجود وزير الصحة العامة الاصيل خارج الاراضي ،



٢- أن الوزارة تتابع بمسؤلية مسار فحص عينات اخرى من مياه الشرب الموجودة في الاسواق "تنورين" في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشئ مقتضاه،



٣- ان العامة باشرت اخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الاسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها،



٤-تؤكد وزارة الصحة العامة أن الإجراء المتخذ بحق شركة "تنورين" يُلغى فورًا اذا اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وسلامته، وتشدد الوزارة في الوقت نفسه على التزامها بحماية صحة اللبنانيين وصون سمعة في حال التزامها بالمعايير الصحية.