"علينا التكيف".. كلام لوزير الزراعة عن المياه والامطار

رعى وزير الزراعة نزار هاني افتتاح الحقل الزراعي الاول للزراعة الدائمة في احتفال اقيم في مصلحة الابحاث الزراعية في تل العمارة في البقاع

حضر الاحتفال النائب سليم عون ممثلا رئيس ،رئيس مصلحة الزراعة ميشال افرام ،رئيس اتحاد نقابة المزارعين والفلاحين في الترشيشي ،رئيس بلدية بعلبك احمد الطفيلي ، اتحاد بلديات بعلبك عباس معاوية ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة منير التيني . رئيس بلدية سرعين عطريف شومان رئيس بلدية وادي فعرا شعيب مخاتير فعاليات اجتماعية مزارعين ومهتمين .

ورأى هاني أن كميات الامطار الى تناقص بسبب التغير المناخي وعلينا التكيف مع هذا الواقع ، داعياً في الوقت ذاته الى على عدم التعدي على الغابات .

واكد ان وزارة الزراعة استطاعت بالتعاون مع الاوروبي رفع القيمة المخصصة للتطوير الزراعي بتقنيات حديثة وبتمويل لا بأس به مع شبكة شركاء الزراعة في لبنان من مزارعين ونقابات ومنظمات مجتمع مدني .

وحث على التخطيط من اجل مستقبل زراعي من خلال سجل تسجيل المزارعين ،فكل مزارع مسجل سيحصل على بطاقة ممغنطة وهي بمثابة سجل زراعي وهوية زراعية تخوله الحصول على قرض او منحة او منفعة عامة وهناك تواصل مع وزارة العمل من اجل تامين شبكة اجتماعية للمزارعين والتسجيل في الضمان الاجتماعي .

، قال افرام أن هناك نسبة عالية من تلوث مياه الينابيع والابار الارتوازية والمجاري بنسبة ٩٥ بالمئة ،ومعظم الابار غير صالحة للاستخدام ومياه الشفة في لبنان بسبب ضخ مجاري الصرف الصحي على بعض الارار الارتوازية وخصوصا في الاماكن السكنية .

وتوجه بالسؤال الى الاجهزة الامنية كيف تسمح بمرور شاحنات محملة بالاشجار المعمَرة المقطعة.