بعد قرار إقفال "تنورين".. وزير يطمئن

على إثر المستجدات المرتبطة بملف شركة مياه ، والتي أدت إلى إقفال الشركة بموجب قرار صادر عن ، وما خلفته هذه الخطوة من قلق مشروعة لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم، تؤكد أنها تتابع هذا الملف بكل اهتمام وجدية.وإذ تدعم الوزارة القرار المتخذ من قبل ، لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين، فإنها تؤكد في الوقت نفسه وقوفها الكامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتأثرين، وحرصها على متابعة أوضاعهم عن كثب، بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي.ولهذه الغاية فإننا على تواصل وتنسيق دائم مع معالي العامة الدكتور ركان ، الذي أكد أن الهدف من القرار هو حماية الصحة العامة، وأنه لن يتردد، بأي حال من الأحوال، في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والسريعة التي تضمن عدم وقوع أي ظلم بحق الشركة، مشددًا على أننا سنبقى على تنسيق مستمر في هذا الملف، لأن كرامة أصحاب العمل تمثل أولوية لدينا، ولكن تبقى صحة المواطنين فوق كل الأولويات.كما تدعو الوزارة الجميع إلى التحلي بالهدوء والثقة، مؤكدة أنها ستواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.إن مصلحة العمال وأصحاب العمل وكرامتهم تبقى في صلب أولويات وزارة العمل، والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب وأخلاقي لا تهاون فيه.