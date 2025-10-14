الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بعد قرار إقفال "تنورين".. وزير يطمئن

2025-10-14 | 05:16
بعد قرار إقفال &quot;تنورين&quot;.. وزير يطمئن
بعد قرار إقفال "تنورين".. وزير يطمئن

صدر عن وزير العمل محمد حيدر البيان التالي:

على إثر المستجدات المرتبطة بملف شركة مياه تنورين، والتي أدت إلى إقفال الشركة بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة العامة، وما خلفته هذه الخطوة من حالة قلق مشروعة لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم، تؤكد وزارة العمل أنها تتابع هذا الملف بكل اهتمام وجدية.

وإذ تدعم الوزارة القرار المتخذ من قبل وزارة الصحة، لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين، فإنها تؤكد في الوقت نفسه وقوفها الكامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتأثرين، وحرصها على متابعة أوضاعهم عن كثب، بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي.

ولهذه الغاية فإننا على تواصل وتنسيق دائم مع معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الذي أكد أن الهدف من القرار هو حماية الصحة العامة، وأنه لن يتردد، بأي حال من الأحوال، في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والسريعة التي تضمن عدم وقوع أي ظلم بحق الشركة، مشددًا على أننا سنبقى على تنسيق مستمر في هذا الملف، لأن كرامة أصحاب العمل تمثل أولوية لدينا، ولكن تبقى صحة المواطنين فوق كل الأولويات.

كما تدعو الوزارة الجميع إلى التحلي بالهدوء والثقة، مؤكدة أنها ستواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.

إن مصلحة العمال وأصحاب العمل وكرامتهم تبقى في صلب أولويات وزارة العمل، والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب وطني وأخلاقي لا تهاون فيه.
 
بعد قرار إقفال "تنورين".. وزير يطمئن

محليات

لبنان

تنورين

بيروت

مياه تنورين

وزير العمل

