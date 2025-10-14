الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الحجار: وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات

2025-10-14 | 11:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحجار: وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات
الحجار: وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بلدية الميناء، المحطة الاخيرة ضمن جولته في طرابلس، يرافقه محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي.

وكان في استقباله رئيس البلدية عبد الله كبارة واعضاء المجلس البلدي، وبعد تحية من عناصر شرطة البلدية ، عقد  اجتماع موسّع،  تناول الأوضاع العامة في المدينة، والتحديات التي تواجهها البلدية  في المجالات الخدماتية والتنموية والإدارية والمالية، إضافة إلى سبل التعاون بين مختلف الإدارات لتعزيز حضور البلدية وتمكينها من أداء دورها على نحو أفضل.

وشدد الحجار على "أهمية دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها المحوري في خدمة المواطنين وتطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات، باعتبارها الشريك الأول في مسار التنمية المحلية، والعنصر الأساس في تحقيق التوازن بين حاجات الناس وإمكانات الدولة".

وأشار الى أن "التعاون بين الوزارة والبلديات يشكل مدخلا حقيقيا للنهوض بالمناطق وتحقيق التنمية المتوازنة، خصوصا في المدن الساحلية التي تمتلك طاقات بشرية واقتصادية واعدة كمدينة الميناء".

بدوره، رحب كبارة بالوزير الحجار والمحافظ الرافعي، معربا عن تقديره "لاهتمام وزارة الداخلية بشؤون الميناء وحرصها على دعم العمل البلدي"، وقال: "بلدية الميناء ملتزمة بخدمة أهلها وتسعى بكل إمكاناتها لتطوير المدينة وتحسين واقعها الحياتي، ونحن منفتحون على التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين وتشجيع السياحة والحفاظ على البيئة".

واختتم اللقاء بـ "تأكيد مشترك على متابعة التواصل والتنسيق الدائم بين الوزارة والبلدية بما يعزّز العمل الإنمائي والخدماتي في المدينة".

مقالات ذات صلة
الحجار: وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات

محليات

لبنان

أحمد الحجار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تنورين.. استغراب حيال سرعة التوقيع! (نداء الوطن)
أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
13:59
معلومات الجديد: لجنة أمنية مشتركة لبنانية سورية مختصة بمتابعة ملف الحدود ستجتمع الأسبوع المقبل في لبنان تضم عسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية
13:25
معلومات الجديد: اجتماع قضائي ثانٍ سيعقد في سوريا الأسبوع المقبل
13:23
معلومات الجديد:الوفد السوري مستعجل لإنهاء ملف الموقوفين والجانب اللبناني أبدى الجدية المطلوبة من خلال إعداد نصوص قانونية عبر اللجنة التي تم تشكيلها والتي تضم عدداً من القضاة اللبنانيين
13:21
معلومات الجديد: الاجتماع حول ملف الموقوفين السوريين في لبنان إيجابي ويجري العمل على صياغة اتفاقية جديدة
13:12
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
13:08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025