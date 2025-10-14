الحجار: وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات

وكان في استقباله رئيس البلدية كبارة واعضاء المجلس البلدي، وبعد تحية من عناصر شرطة البلدية ، عقد اجتماع موسّع، تناول الأوضاع العامة في المدينة، والتحديات التي تواجهها البلدية في المجالات الخدماتية والتنموية والإدارية والمالية، إضافة إلى سبل التعاون بين مختلف الإدارات لتعزيز حضور البلدية وتمكينها من أداء دورها على نحو أفضل.

وشدد الحجار على "أهمية دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها المحوري في خدمة المواطنين وتطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة"، مؤكدا أن " تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات، باعتبارها الشريك الأول في مسار التنمية المحلية، والعنصر الأساس في تحقيق التوازن بين حاجات الناس وإمكانات الدولة".

وأشار الى أن "التعاون بين الوزارة والبلديات يشكل مدخلا حقيقيا للنهوض بالمناطق وتحقيق التنمية المتوازنة، خصوصا في المدن الساحلية التي تمتلك طاقات بشرية واقتصادية واعدة كمدينة الميناء".

بدوره، رحب كبارة بالوزير الحجار والمحافظ الرافعي، معربا عن تقديره "لاهتمام وزارة الداخلية بشؤون الميناء وحرصها على دعم العمل البلدي"، وقال: "بلدية الميناء ملتزمة بخدمة أهلها وتسعى بكل إمكاناتها لتطوير المدينة وتحسين واقعها الحياتي، ونحن منفتحون على التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين وتشجيع السياحة والحفاظ على البيئة".

واختتم اللقاء بـ "تأكيد على متابعة التواصل والتنسيق الدائم بين الوزارة والبلدية بما يعزّز العمل الإنمائي والخدماتي في المدينة".