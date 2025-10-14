عاجل
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:01
نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)
05:46
"ضهرت لشوفك" نائب رئيس الحكومة بجواب مفاجئ! (فيديو)
01:32
إطلاق سراح سلاحف "مهددة بالانقراض"! (فيديو)
16:15
بعد خروجه من السجن.. انهيار شقيق صالح الجعفراوي (شاهد الفيديو)
2025-10-13
قبيل قمة "شرم الشيخ".. صور ترامب تملأ الشوارع (فيديو)
محليات
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
2025-10-14 | 13:08
A-
A+
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
مقالات ذات صلة
ترامب: الآن بدأنا إعادة إعمار غزة
أوساط دبلوماسية للجديد: المجتمع الدولي يعطي لبنان فرصة لانهاء المرحلة الأولى حتى كانون الاول قبل أن يبدأ بالمرحلة الثانية شمال الليطاني في بداية العام المقبل
حكومة نتنياهو تصادق على المرحلة الأولى من اتفاق غزة
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
محليات
المرحلة
الثانية
اتفاق
العودة الى الأعلى
الوكالة الوطنية: توغلت بعد منتصف الليل 3 آليات اسرائيلية صغيرة الحجم من نوع ATV في منطقة خلة وردة قضاء بنت جبيل
المطلوب لبنانياً.. تنفيذ الأجندة الإسرائيلية! (الديار)
اقرأ ايضا في محليات
13:59
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
13:59
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
13:25
معلومات الجديد: لجنة أمنية مشتركة لبنانية سورية مختصة بمتابعة ملف الحدود ستجتمع الأسبوع المقبل في لبنان تضم عسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية
13:25
معلومات الجديد: لجنة أمنية مشتركة لبنانية سورية مختصة بمتابعة ملف الحدود ستجتمع الأسبوع المقبل في لبنان تضم عسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية
13:23
معلومات الجديد: اجتماع قضائي ثانٍ سيعقد في سوريا الأسبوع المقبل
13:23
معلومات الجديد: اجتماع قضائي ثانٍ سيعقد في سوريا الأسبوع المقبل
يحدث الآن
محليات
13:59
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
محليات
13:25
معلومات الجديد: لجنة أمنية مشتركة لبنانية سورية مختصة بمتابعة ملف الحدود ستجتمع الأسبوع المقبل في لبنان تضم عسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية
محليات
13:23
معلومات الجديد: اجتماع قضائي ثانٍ سيعقد في سوريا الأسبوع المقبل
اخترنا لك
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
13:59
معلومات الجديد: لجنة أمنية مشتركة لبنانية سورية مختصة بمتابعة ملف الحدود ستجتمع الأسبوع المقبل في لبنان تضم عسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية
13:25
معلومات الجديد: اجتماع قضائي ثانٍ سيعقد في سوريا الأسبوع المقبل
13:23
معلومات الجديد:الوفد السوري مستعجل لإنهاء ملف الموقوفين والجانب اللبناني أبدى الجدية المطلوبة من خلال إعداد نصوص قانونية عبر اللجنة التي تم تشكيلها والتي تضم عدداً من القضاة اللبنانيين
13:21
معلومات الجديد: الاجتماع حول ملف الموقوفين السوريين في لبنان إيجابي ويجري العمل على صياغة اتفاقية جديدة
13:12
اجتماعات لبنان مع وفد صندوقِ النقد الدولي مستمرة التفاصيل مع الزميلة جوزفين ديب
12:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
13:23
معلومات الجديد: اجتماع قضائي ثانٍ سيعقد في سوريا الأسبوع المقبل
13:08
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
11:41
اتفاقات سورية لبنانية جديدة.. التفاصيل في النشرة بعد قليل
13:59
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
2025-10-11
إسرائيل تضع كهرباء لبنان خارج الخدمة في هذه المناطق
2025-10-05
بن غفير يُهدد نتنياهو!
بالفيديو
بالفيديو
13:10
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
2025-10-13
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
2025-10-12
دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة
2025-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025
2025-10-11
"رسالة لبري" ومعركة كبرى منتظرة ولبنان مجرد تفصيل! (فيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:42
بعد الانتقادات حول قرارها بحق "تنورين".. توضيح من وزارة الصحة
محليات
03:42
بعد الانتقادات حول قرارها بحق "تنورين".. توضيح من وزارة الصحة
محليات
00:32
واشنطن تفكر.. اليوم التالي لجنوب لبنان؟ (الأخبار)
محليات
00:32
واشنطن تفكر.. اليوم التالي لجنوب لبنان؟ (الأخبار)
عربي و دولي
00:58
"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)
عربي و دولي
00:58
"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)
محليات
00:27
تنورين.. استغراب حيال سرعة التوقيع! (نداء الوطن)
محليات
00:27
تنورين.. استغراب حيال سرعة التوقيع! (نداء الوطن)
محليات
02:48
نائب في "حزب الله": الحرب ما زالت مفتوحة على احتمالاتها
محليات
02:48
نائب في "حزب الله": الحرب ما زالت مفتوحة على احتمالاتها
عربي و دولي
01:03
وافق ثم تراجع.. لماذا تغيّب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ؟
عربي و دولي
01:03
وافق ثم تراجع.. لماذا تغيّب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025