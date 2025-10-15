أسبوع من الطقس الخريفي

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين ٢١ و٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع رطوبة منخفضة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خصوصاً عل الجبال والداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة.
الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
الانقشاع: جيّد إجمالاً.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و٦٠%.
حال البحر: هادئ إلى منخفض ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: ٢٦°م.
الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٢.
ساعة غروب الشمس: ١٨:٠٨.