أسبوع من الطقس الخريفي

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بين ٢١ و٢٩، في بين ٢٠ و٢٨ درجة وفي بين ١٣ و٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في :

الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع رطوبة منخفضة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خصوصاً عل الجبال والداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: جيّد إجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و٦٠%.

حال البحر: هادئ إلى منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٦°م.

الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق.

ساعة : ٠٦:٤٢.

ساعة غروب : ١٨:٠٨.