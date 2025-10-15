بالفيديو.. مناشدة لوقف جرف مغارة تاريخية عند شاطئ عمشيت

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية القليعات في عكار الدكتور عبد الرزاق خشفة ، ورئيس بلدية تل حياة السيد أحمد خالد ، في حضور رئيس قسم محافظة عكار الاستاذ لقمان الكردي .

واطلعت منهم على اوضاع التعليم في قراهم ، في ظل ارتفاع عدد التلاميذ وعدم توافر مبان مدرسية كافية لاحتضانهم منا يضطرهم إلى الدراسة في مدارس القرى المجاورة .