4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بالفيديو.. مناشدة لوقف جرف مغارة تاريخية عند شاطئ عمشيت

2025-10-15 | 03:12
بالفيديو.. مناشدة لوقف جرف مغارة تاريخية عند شاطئ عمشيت
بالفيديو.. مناشدة لوقف جرف مغارة تاريخية عند شاطئ عمشيت

بالفيديو.. مناشدة لوقف جرف مغارة تاريخية عند شاطئ عمشيت

محليات

لبنان

الجديد

أسبوع من الطقس الخريفي
بعد البيجر.. السيستاني وجه نصيحة وتحذير لنصرالله!

مشروع قانون معجل من "الخارجية" لالغاء مادتين في قانون الانتخاب
05:18

مشروع قانون معجل من "الخارجية" لالغاء مادتين في قانون الانتخاب

أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة.

05:18

مشروع قانون معجل من "الخارجية" لالغاء مادتين في قانون الانتخاب

أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة.

كرامي تبحث واقع التعليم في عكار
04:19

كرامي تبحث واقع التعليم في عكار

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية القليعات في عكار الدكتور عبد الرزاق خشفة ، ورئيس بلدية تل حياة السيد أحمد خالد ، في حضور رئيس قسم محافظة عكار الاستاذ لقمان الكردي .
واطلعت منهم على اوضاع التعليم في قراهم ، في ظل ارتفاع عدد التلاميذ وعدم توافر مبان مدرسية كافية لاحتضانهم منا يضطرهم إلى الدراسة في مدارس القرى المجاورة .

04:19

كرامي تبحث واقع التعليم في عكار

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية القليعات في عكار الدكتور عبد الرزاق خشفة ، ورئيس بلدية تل حياة السيد أحمد خالد ، في حضور رئيس قسم محافظة عكار الاستاذ لقمان الكردي .
واطلعت منهم على اوضاع التعليم في قراهم ، في ظل ارتفاع عدد التلاميذ وعدم توافر مبان مدرسية كافية لاحتضانهم منا يضطرهم إلى الدراسة في مدارس القرى المجاورة .

أسبوع من الطقس الخريفي
03:35

أسبوع من الطقس الخريفي

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن تُسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر على لبنان خلال الأيام المقبلة، مع أجواء خريفية ودرجات حرارة ليلية دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.

03:35

أسبوع من الطقس الخريفي

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن تُسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر على لبنان خلال الأيام المقبلة، مع أجواء خريفية ودرجات حرارة ليلية دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.

مشروع قانون معجل من "الخارجية" لالغاء مادتين في قانون الانتخاب
05:18
كرامي تبحث واقع التعليم في عكار
04:19
أسبوع من الطقس الخريفي
03:35
بعد البيجر.. السيستاني وجه نصيحة وتحذير لنصرالله!
02:34
لبنان يتلقى جرعة دعم أميركية وفرنسية «مزدوجة» (الشرق الاوسط)
02:24
المشهد الإيطالي الجديد.. وأول عرض في بيروت
02:16
