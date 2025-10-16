تصريح رئيس الحكومة نواف سلام بعد جولته على مدينة صيدا

الرئيس نواف سلام: مشروعنا هو استعادة الدولة ويبدأ ذلك باستعادة ثقة الناس ونحن بحاجة إلى زيادة العناصر الأمنية والجيش خصوصاً مع بدء انسحاب "اليونيفيل" من الجنوب