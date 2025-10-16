وزير عن ملف "تنورين": زوبعة!

وتطرق الى مسألة مياه ، واصفاً ايّاها ب "زوبعة في زجاجة"، كاشفاً أنه "تبلغ من معهد البحوث الصناعية نتائج تحاليل الفحوصات المخبرية على عيّنات المياه المأخوذة، وتبيّن أنها نظيفة وخالية من أي شيء مضرّ بالصحة العامة". واكد انه "كان على تواصل مع العامة لمعالجة هذا الملف بطريقة تضمن صحة المواطن، ولا تلحق الضرر المعنوي والاقتصادي بالمؤسسة".وكان النائب افرام أقام استقبالاً للوزير عيسى الخوري في باحة مصنع سانيتا الرئيسية، في حضور لوزارة الصناعة بالانابة المهندس مروان جوهر ورئيس "تجمع صناعيي كسروان" بول ابي نصر، المدراء، الموظفين والعمال.وبعد عزف النشيد الوطني، ألقى افرام ترحيبية، مشدداً على أن "هذه الجولات تعني الكثير للصناعيين، كما انها برهان على أن الصناعة ممتازة وقابلة للانتشار في ". وقال :" ان حضور الوزير مثل رأي الدولة المسؤولة عن قطاع واعد وله مستقبل".واعتبر الجسم الصناعي "واحداً ومتكاملاً، ما يصيب عضوا فيه يهدد الصناعة ككل"، مستذكرا "فترات الصمود في هذا المعمل في زمن الحرب"، مترحّماً على "أرواح العمال الذين سقطوا ". وذكّر بشعار "صناعتك هويتك اشتري لبناني"، مؤكداً "ان الشعب المتميز يصنع منتجاً مميزاً. نحن سنتابع ونتألق أكثر".واشاد الوزير عيسى الخوري بالنائب افرام، واصفاً اياه ب"هذا الشبل من ذاك "، في إشارة الى والده الراحل الوزير والنائب السابق والصناعي الكبير افرام وقال:" آل افرام الكرام بيت وصناعي عريق ،رفعوا اسم من خلال صناعة مميزة في الداخل والخارج".وجدد التأكيد "ان القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل ويساهم بتسعة مليارات بالناتج المحلي، ولذلك لا يمكن اهماله. نحن صناعيون وتجار معاً، ونتكامل مع بعض".وتابع: "نعمل على محاسبة من يخطىء في الصناعة عن قصد بهدف الوصول الى صناعة وطنية بمواصفات عالمية. تواجه الصناعة كما اي قطاع آخر تحديات، وهذا يعود إلى الأزمة السياسية والاقتصادية العالمية، لكن ذلك لا يمنع ان نعمل على تحصين مؤسساتنا ونطوّرها ونحدّثها".ثم جال عيسى الخوري وافرام والمسؤولون في أرجاء المصنع وأقسامه ووحداته الإنتاجية والتشغيلية والإدارية.