الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

وزير عن ملف "تنورين": زوبعة!

2025-10-16 | 08:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير عن ملف &quot;تنورين&quot;: زوبعة!
وزير عن ملف "تنورين": زوبعة!

وصف وزير الصناعة جو عيسى الخوري في بداية جولته على عدد من مصانع كسروان ،تلبية لدعوة من النائب نعمة افرام و"تجمع صناعيي كسروان" في حضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ورئيس بلدية جونيه فيصل افرام، ما يجري من تشهير وافتراء وتشويه لصورة الصناعة اللبنانية، إنما" هو تجنّ واضح يؤذي القطاع الانتاجي الأول في لبنان، والذي استطاع ان ينافس في أكثر الأسواق تطلباً".

وتطرق الى مسألة مياه تنورين، واصفاً ايّاها ب "زوبعة في زجاجة"، كاشفاً أنه  "تبلغ من معهد البحوث الصناعية نتائج تحاليل الفحوصات المخبرية على عيّنات المياه المأخوذة،  وتبيّن أنها نظيفة وخالية من أي شيء مضرّ بالصحة العامة". واكد انه "كان على تواصل مع وزير الصحة العامة لمعالجة هذا الملف بطريقة سليمة تضمن صحة المواطن، ولا تلحق الضرر المعنوي والاقتصادي بالمؤسسة". 

وكان النائب افرام أقام استقبالاً للوزير عيسى الخوري  في باحة مصنع سانيتا الرئيسية، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة بالانابة المهندس مروان جوهر ورئيس "تجمع صناعيي كسروان" بول ابي نصر،  المدراء، الموظفين والعمال. 

وبعد عزف النشيد الوطني، ألقى افرام كلمة ترحيبية، مشدداً على أن "هذه الجولات تعني الكثير للصناعيين، كما انها برهان على أن الصناعة اللبنانية ممتازة وقابلة للانتشار في العالم". وقال :" ان حضور الوزير مثل رأي الدولة المسؤولة عن قطاع واعد وله مستقبل".

واعتبر الجسم الصناعي "واحداً ومتكاملاً، ما يصيب عضوا فيه يهدد الصناعة ككل"، مستذكرا "فترات الصمود في هذا المعمل في زمن الحرب"، مترحّماً على "أرواح العمال الذين سقطوا شهداء". وذكّر بشعار "صناعتك هويتك اشتري لبناني"، مؤكداً "ان الشعب المتميز يصنع منتجاً مميزاً.  نحن سنتابع ونتألق أكثر". 

واشاد الوزير عيسى الخوري بالنائب افرام، واصفاً اياه ب"هذا الشبل من ذاك الاسد"، في إشارة الى والده الراحل الوزير  والنائب السابق والصناعي الكبير جورج افرام  وقال:" آل افرام الكرام بيت وطني وصناعي عريق ،رفعوا اسم لبنان من خلال صناعة مميزة في الداخل والخارج".

وجدد التأكيد "ان القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل ويساهم بتسعة مليارات دولار بالناتج المحلي، ولذلك لا يمكن اهماله. نحن صناعيون وتجار معاً، ونتكامل مع بعض". 

 وتابع: "نعمل على محاسبة من يخطىء في الصناعة عن قصد بهدف الوصول الى صناعة وطنية بمواصفات عالمية. تواجه الصناعة كما اي قطاع آخر تحديات، وهذا يعود إلى الأزمة السياسية والاقتصادية العالمية، لكن ذلك لا يمنع ان نعمل على تحصين مؤسساتنا ونطوّرها ونحدّثها".

ثم جال عيسى الخوري وافرام والمسؤولون في أرجاء المصنع وأقسامه ووحداته الإنتاجية والتشغيلية والإدارية.
 
مقالات ذات صلة
وزير عن ملف "تنورين": زوبعة!

محليات

وزير الصناعة

مياه تنورين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: غارتان اسرائيليتان استهدفتا المنطقة الواقعة بين بنعفول وحومين التحتا
خرجت ولم تعد.. وقوى الأمن تعمم صورتها (صورة)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية من مسيّرة إستهدفت أطراف بلدة كوثرية السياد
11:29
وزارة الصحة: مياه تنورين في الأسواق خالية من البكتيريا والنتائج النهائية لعينات المصانع تصدر قريباً
11:27
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف تلة علي الطاهر
11:20
غارات جنوب لبنان والبقاع.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
11:14
مراسل الجديد: إصابة جراء الغارة الاسرائيلية في شمسطار
11:05
تحديد أجرة "فرط" و"لمّ" الزيتون عن الشجر
10:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025