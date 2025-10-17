اختتام مبادرات المعرض الإيطالي حول التجدد الحضري في بيروت

اختُتِمت أمس النسخة البيروتية من معرض "المدن على خشبة المسرح: التجدد الحضري، النهج نحو مستقبل مستدام" في مصنع أبرويان في برج حمود. نظّمت السفارة في والمعهد الثقافي الإيطالي هذا المعرض التي روّجت له وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، ونُفِّذ بالتعاون مع ANCE وMecenate 90 ETS وFondazione Musica per Roma.تضمن المعرض الذي فتح أبوابه من 18 أيلول ولغاية 12 تشرين الأول أكثر من مئة ممارسة إيطالية حديثة في مجال التجدد الحضري، محوّلًا الثقافي إلى منصة عمل لتبادل أدوات قابلة للتكرار، بما في ذلك الأطر السياسية وترتيبات الحوكمة وحلول التمويل والمقاربات التصميمية. وفي لحظة أساسية بالنسبة إلى لبنان، حيث يتمحور الوطني حول عملية إعادة الإعمار ودور المساحات العامة، قامت إيطاليا بتحريك "النظام الإيطالي" المؤلف من السفارة ومكتب التعاون والمعهد الثقافي الإيطالي ووكالة التجارة الإيطالية والشركاء من القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز حوار عملي وموجه نحو النتائج.رافق المعرض برنامج عام في سينما رويال، استقطب مشاركة قوية من المؤسسات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمهنيين والشركات.في 23 أيلول، جرى استعراض في خلال ندوة "RIGENERA – الصمود في الفعل" كيفية مساهمة الهندسة المعمارية والتصميم الحضري في تعزيز التماسك الاجتماعي مع عرض أمثلة ملموسة ودروس عملية.أما في 29 أيلول، جرى عرض في خلال النشاط PRINCIPIA" من موقع إكسبو 2015 إلى مشروع MIND" عملية تحويل موقع إكسبو ميلانو 2015 إلى MINDأي منطقة ميلانو للابتكار عبر تطوير مرحلي وتعاون بين القطاعين العام والخاص.في 30 أيلول، نُظمت طاولة مستديرة بعنوان "من المجتمع صعودا" لمناقشة التجدد الحضري بقيادة المجتمع والتدخلات التكتيكية لتحسين المساحات العامة والتنقل في الأحياء والخدمات المحلية مع تقديم اقتراحات ذات الصلة بمدينة .أخيرًا، في 7 تشرين الأول، جرى عرض مشروع "إعادة تأهيل محطة قطار مار ميخائيل القديمة"، وهو كناية عن مبادرة للتعاون الإيطالي نفذت بالاشتراك مع برنامج للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) واليونسكو كما مع للآثار (وزارة الثقافة) والمديرية العامة للسكك الحديدية (وزارة الأشغال العامة والنقل)، مع تحديد أهداف المشروع ومراحله والاستخدامات المستقبلية المتوقعة للموقع كموقع مدني.في محصلة النشاطات، أكّد المعرض والبرنامج ذات الصلة أن التجدد الحضري قضية سياسية بقدر ما هو قضية تقنية يشمل إعادة المساحات إلى المجتمعات وضمان الوصول إليها وجودة الحياة وتمكين الاقتصادات المحلية وبناء تحالفات قادرة على الحفاظ على الأماكن على المدى . وفي إطار النقاش الوطني حول إعادة الإعمار، ستواصل إيطاليا دعم هذا الجهد بالموارد – حيث حشدت خلال الأشهر نحو 50 مليون يورو لمبادرات مرتبطة بالأزمة في المناطق المتضررة – مع نماذج عملية قابلة للتكييف مع الواقع اللبناني.