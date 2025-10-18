الأخبار
إحذروا إنتحال صفة.. بيان لقوى الأمن!

2025-10-18 | 07:40
إحذروا إنتحال صفة.. بيان لقوى الأمن!
إحذروا إنتحال صفة.. بيان لقوى الأمن!

صـــــــدر عــــن المديريــــة الــــعـــــامــــة لــــقـــوى الامــــــن الداخــــلــــي ــــ شعبـــة العــــــلاقـــات العـــــامـة البــــــلاغ التالـــــي:

يتلقّى عدد من المواطنين رسائل واتّصالات عبر تطبيقات رقمية أو مكالمات هاتفية محلّية أو خارجية، يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، ويزعمون وجود “شكوى” أو “استدعاء” بحقّ المتلقّي، ثمّ يعرضون عليه حلّ المشكلة مقابل تحويل مبالغ مالية.

في هذا الإطار، تؤكّد المديرية العامّة ما يلي:

– هذا الأسلوب احتياليّ، ولا يمتّ بأيّ صلة إلى آليات عمل المكتب المذكور.

– إنّ التبليغات الرسمية تتمّ عبر الطرق القانونية المعتمّدة، أو من خلال اتّصال هاتفي أرضي على رقم المكتب المذكور 293293 – 01

– الادّعاء بالقدرة على "إقفال ملفّ" أو "إلغاء شكوى" باطل، إذ لا يوجد أيّ جهة ولا أيّ شخص لديه القدرة على ذلك.

لذلك ننبّه المواطنين إلى التحقّق من أيّ اتّصال يزعم صفة رسمية قبل التفاعل معه، ونؤكّد متابعة المكتب المعنيّ أيّ بلاغات ترده وفق الأصول، على أن يتمّ التواصل معه مباشرةً بالنسبة إلى أيّ اتّصال أو رسالة مشبوهة على الرقم 293293 – 01 أو على موقع قوى الأمن الداخلي http://isf.gov.lb خدمة “بلّغ”.

ونذكّر بعدم وجود أيّ رقم هاتف آخر أو أيّ حساب أو أيّ موقع إلكتروني غير الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي.

التحقيق جار لمعرفة هوية الفاعلين والمتورّطين، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

