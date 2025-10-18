الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:04
اللواء حسن شقير.. حاضرٌ في الفاتيكان (فيديو)
09:37
عن ملف "تنورين" .. مؤتمر صحافي لوزير الصحة
09:03
جسم معدني وكتابات عبرية.. جنوب لبنان! (صورة)
09:01
من روما.. الرئيس عون يوجّه رسالة عبر "الجديد"! (فيديو)
08:06
جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!
محليات
من روما.. الجديد تواكب إعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان
2025-10-18 | 08:32
A-
A+
من روما.. الجديد تواكب إعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان
من روما.. الجديد تواكب إعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان في الفاتيكان
مقالات ذات صلة
عشية القداسة.. مراسل الجديد ينقل المشهد من روما
عشية القداسة.. الجديد في روما
فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته
من روما.. الجديد تواكب إعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان
محليات
روما..
الجديد
تواكب
إعلان
قداسة
المطران
اغناطيوس
مالويان
العودة الى الأعلى
مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير لـ #الجديد من روما: الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يقومون بعمل جبّار ولبنان بحماية الله وشعبه
إحذروا إنتحال صفة.. بيان لقوى الأمن!
اقرأ ايضا في محليات
11:54
عشية القداسة.. مراسل الجديد ينقل المشهد من روما
11:54
عشية القداسة.. مراسل الجديد ينقل المشهد من روما
11:45
عين إسرائيل على واتسابكم! .. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
11:45
عين إسرائيل على واتسابكم! .. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
11:30
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
أصدرت النائب ستريدا جعجع البيان التالي:
11:30
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
أصدرت النائب ستريدا جعجع البيان التالي:
يحدث الآن
محليات
11:54
عشية القداسة.. مراسل الجديد ينقل المشهد من روما
محليات
11:45
عين إسرائيل على واتسابكم! .. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
عربي و دولي
11:34
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟
اخترنا لك
عشية القداسة.. مراسل الجديد ينقل المشهد من روما
11:54
عين إسرائيل على واتسابكم! .. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
11:45
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
11:30
عن ملف "تنورين".. ماذا قال وزير الصحة؟
10:39
تقليد الرئيس عون وسام "صليب الإيمان"
10:32
وزير الصحة: نعمل على مختبر مركزي وبائي ودوائي ونحن منذ العام 2015 نعتمد 8 مختبرات مرجعية بإشراف منظمة الصحة العالمية
10:19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:34
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟
2025-10-17
"كزدورة" للرئيس الايراني.. على متن دراجة هوائية! (فيديو)
2025-09-24
في الجنوب.. الجيش يضبط كمبية كبيرة من الأسلحة الحربية (صورة)
2025-07-24
الجيش اللبناني ينفذ مداهمات بحثاً عن مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك
2025-10-17
مراسل الجديد: أنباء عن وقوع إصابات جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
11:30
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
بالفيديو
بالفيديو
10:06
عشية القداسة.. الجديد في روما
09:37
عن ملف "تنورين" .. مؤتمر صحافي لوزير الصحة
08:32
من روما.. الجديد تواكب إعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان
13:11
مقدمة النشرة المسائية 17-10-2025
2025-10-17
نائب لبناني.. على شاشة اسرائيلية! (فيديو)
2025-10-17
جلسة استجواب هانيبال القذاقي.. مراسلة الجديد توافينا بالمستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:15
نائب في "حزب الله" يرد على ترامب!
محليات
07:15
نائب في "حزب الله" يرد على ترامب!
عربي و دولي
01:48
اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)
عربي و دولي
01:48
اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
11:30
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
محليات
11:30
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
محليات
01:58
"أنفاق وأسلحة".. تحركات واسعة للجيش في جنوب الليطاني!
محليات
01:58
"أنفاق وأسلحة".. تحركات واسعة للجيش في جنوب الليطاني!
خاص الجديد
13:03
التفاوض المباشر مع اسرائيل.. بين عون وبري!
خاص الجديد
13:03
التفاوض المباشر مع اسرائيل.. بين عون وبري!
منوعات
08:06
جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!
منوعات
08:06
جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025