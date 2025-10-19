تُحذّير: الأمن الغذائي في لبنان في خطر!

وفيما يخص ، أشارت حداد في حديث لـ"الأنباء" ، الى أنه "على رغم التحسن النسبي بعد النزاعات السابقة، لا تزال معدلات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة، إذ يعاني حوالي 20% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وقالت: "بحسب تحليل IPC 2025، يعاني نحو 1.24 مليون شخص من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 وما فوق ـ مرحلة أزمات وطوارئ)، وهذا تحسن طفيف مقارنة بعام 2024. إلا أن تداعيات الأزمات الاقتصادية المتواصلة والآثار المناخية وتأثر القطاع الزراعي بشدة، بالنزاع الأخير، إضافة إلى التحديات البنيوية من الاستيراد والتمويل وأزمات البنية التحتية وغيرها، لا تزال تهدد الأمن الغذائي الوطني وتؤثر على استدامته. لذا فإن لبنان لم يتخلص بعد من الأمن الغذائي رغم بعض المكاسب الهشة، ويحتاج إلى استمرار والوطني للحفاظ على المكتسبات وتحسين الأوضاع".