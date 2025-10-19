الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير من مصلحة "الليطاني" (فيديو)

2025-10-19 | 08:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير من مصلحة &quot;الليطاني&quot; (فيديو)
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير من مصلحة "الليطاني" (فيديو)

حذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من "استمرار الأعمال الجارية لإعادة بناء مخيم للنازحين السوريين في نطاق بلدة برّ الياس – قضاء زحلة، في موقع ملاصق لمجرى نهر الليطاني ".

وقالت في بيان إن "إقامة هذا المخيم في منطقة حساسة بيئياً يشكّل خطراً مباشراً على الموارد المائية ويخالف أحكام قانون المياه رقم 192/2020 وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، خاصة في ظل غياب التمديدات النظامية للصرف الصحي وافتقار الموقع لشروط السلامة العامة".

وقد طالبت المصلحة وقف الأشغال فوراً إلى حين التأكد من استيفاء المخيم الشروط البيئية والصحية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، حفاظاً على سلامة النهر وصحة المواطنين.

كما تؤكد المصلحة أن الظروف في سوريا باتت تسمح تدريجياً بعودة عدد كبير من النازحين، وأن إنشاء مخيمات جديدة لم يعد مبرّراً من الناحية الإنسانية أو القانونية، خصوصاً حين تقع على أراضٍ زراعية حساسة وملاصقة للنهر.

وتُحمِّل المصلحة مالك العقار الذي تُقام عليه الأعمال المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو ضرر بيئي ناتج عن إشغال العقار وتشغيل اليد العاملة المخالفة.
إن حماية نهر الليطاني تتطلّب تعاوناً بين السلطات المحلية والأمنية والبلدية، ووقف أي نشاطٍ يُعرّض النهر أو مياهه للتلوث أوالتعدّي. 
 
 
مقالات ذات صلة
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير من مصلحة "الليطاني" (فيديو)

محليات

لبنان

الليطاني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": حزب الله مسؤول عن إضعاف موقف لبنان التفاوضي ونقول له تسليم سلاحك أمر غير قابل للنقاش
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
هنا بيروت - ابراهيم منيمنة - الحلقة الكاملة
10:36
مراسل الجديد: تحليق مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت
10:26
ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": حزب الله مسؤول عن إضعاف موقف لبنان التفاوضي ونقول له تسليم سلاحك أمر غير قابل للنقاش
08:32
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
08:16
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
08:03
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
07:58
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025