"إتصالات.. ما بعد مغادرة "الرئيس" ليس كما قبله!"

مع عودة رئيس الجمهورية من الفاتيكان يشهد الأسبوع الطالع حركة اتصالات مكثفة تضع فيها الأطراف السياسية أفكارا تمهيدية للتفاوض غير المباشر مع بجانبه التقني وبعيدا عن أي ترتيبات سياسية أو ورغم تسريبات عن طبيعة الوفد المفاوض ورفع مستوى التمثيل اللبناني إلى وزراء قال الكاتب السياسي عبيد للجديد أن لا طروحات مكتوبة حتى اللحظة مضيفا أن ورقة توم باراك هي المستند الوحيد حاليا أمام التي تنطلق جديا بعد كلام رئيس الجمهورية لبحث رؤية موحدة حول كيفية التفاوض في المرحلة المقبلة بدوره ورغم تصريحات نوابه عن ملاقاة فلن يقبل بالتفاوض تحت النار.