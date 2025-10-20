مبادرة لبنان التفاوضية "غير المباشرة" مع اسرائيل.. الرئيس سلام يكشف! (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الحكومة للشرق الأوسط، أن " يهدف من وراء إطلاقه مبادرته التفاوضية غير المباشرة مع ، إلى حضّ على التدخل لإنقاذ المفاوضات غير المباشرة، والمتعثرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بوقف الأعمال العدائية الذي نص عليه الاتفاق".