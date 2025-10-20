عودة طوعية لـ20 عائلة سورية من لبنان إلى دمشق | شاهد الفيديو

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة العودة الطوعية التي تنظمها المفوضية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
، وتشرف عليها القوى الأمنية والأمن العام اللبناني
.
وتتضمن الخطة توفير وسيلة نقل "بيك أب" لكل عائلة لنقل أثاثها وممتلكاتها، بما في ذلك خيم الإيواء، إلى داخل الأراضي السورية
. وهناك، يتولى فريق خاص استقبال العائدين ومرافقتهم إلى منازلهم في مناطقهم الأصلية.
وقد بلغ عدد المغادرين من بوابة
المصنع الحدودية ما بين 70 و75 شخصًا، يشكّلون نحو 20 عائلة، وتتوزع وجهاتهم بين دمشق
وصحنايا وداريا والنشابية ونجحا واليرموك وجيرود في منطقة القلمون الغربي
.
وهذه هي أولى المبادرات التي تنفَّذ بالتعاون المباشر بين الأمن العام
اللبناني والمفوضية العليا
لشؤون اللاجئين.