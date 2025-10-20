عودة طوعية لـ20 عائلة سورية من لبنان إلى دمشق | شاهد الفيديو

عودة طوعية لـ20 عائلة من إلى دمشق



أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في "UNHCR"، بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، رحلة عودة طوعية لـ20 عائلة سورية من لبنان إلى الأراضي السورية، وتحديدًا نحو دمشق، ريف دمشق، والقلمون الغربي.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة… pic.twitter.com/zUOXHXCd2U — (@ALJADEEDNEWS) October 20, 2025

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة العودة الطوعية التي تنظمها المفوضية بالتنسيق مع ، وتشرف عليها القوى الأمنية والأمن .وتتضمن الخطة توفير وسيلة نقل "بيك أب" لكل عائلة لنقل أثاثها وممتلكاتها، بما في ذلك خيم الإيواء، إلى داخل الأراضي . وهناك، يتولى فريق خاص استقبال العائدين ومرافقتهم إلى منازلهم في مناطقهم الأصلية.وقد بلغ عدد المغادرين من المصنع الحدودية ما بين 70 و75 شخصًا، يشكّلون نحو 20 عائلة، وتتوزع وجهاتهم بين وصحنايا وداريا والنشابية ونجحا واليرموك وجيرود في منطقة .وهذه هي أولى المبادرات التي تنفَّذ بالتعاون المباشر بين اللبناني والمفوضية لشؤون اللاجئين.