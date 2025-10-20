الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

جعجع لبرّي: القرار "مش عندك"

2025-10-20 | 07:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع لبرّي: القرار &quot;مش عندك&quot;
جعجع لبرّي: القرار "مش عندك"

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس":

"دولة الرئيس نبيه بري، لا تستطيع اختزال المجلس النيابي بشخصك. إن قولك "إننا قد جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج"، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني، والنظام اللبناني، والديموقراطية، برمتها. دولة الرئيس، ربما في السنوات الأربعين الماضية لم يقل لك أحد ذلك، وأنا أقوله لك اليوم: إن من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحد ذاته، مع كامل احترامنا لك ولكل شخص آخر. إما دستور وقانون ونظام، وإما شريعة الغاب.ولن نقبل بعد الآن بشريعة الغاب. مع تحياتي، دولة الرئيس".
 
مقالات ذات صلة
جعجع لبرّي: القرار "مش عندك"

محليات

بري

جعجع

المجلس النيابي

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب حسن فضل الله: من واجب الدولة أن تعيد إعمار ما هدمه العدو وهناك يد محلية تشارك في "الحصار"
عودة طوعية لـ20 عائلة سورية من لبنان إلى دمشق | شاهد الفيديو

اقرأ ايضا في محليات

بري يكشف كيف سقط مقترح التفاوض
09:59

بري يكشف كيف سقط مقترح التفاوض

كشف رئيس مجلس النوب نبيه بري أن مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل قد سقط

09:59

بري يكشف كيف سقط مقترح التفاوض

كشف رئيس مجلس النوب نبيه بري أن مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل قد سقط

دخان مهرّب في قبضة الجمارك (شاهد الفيديو)
Play
09:35

دخان مهرّب في قبضة الجمارك (شاهد الفيديو)

ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية التابعة جمارك طرابلس كمية كبيرة من المواد التبغية المهربة (دخان أجنبي)، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل إحدى الحافلات.

09:35

دخان مهرّب في قبضة الجمارك (شاهد الفيديو)

ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية التابعة جمارك طرابلس كمية كبيرة من المواد التبغية المهربة (دخان أجنبي)، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل إحدى الحافلات.

يحدث الآن

اخترنا لك
بري يكشف كيف سقط مقترح التفاوض
09:59
بري لـ"الشرق الأوسط": مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل سقط والمسار الوحيد حالياً هو مسار الميكانيزم
09:51
دخان مهرّب في قبضة الجمارك (شاهد الفيديو)
09:35
مخالفة "فاضحة" لسيارة لليونيفيل
08:33
بعد الغارات على الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يدّعي
08:15
"حزب الله" سيستخدم القوة بهذه الحالتين..
07:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025