جعجع لبرّي: القرار "مش عندك"

كتب " اللبنانية" على حسابه عبر منصة "إكس":

"دولة ، لا تستطيع اختزال المجلس النيابي بشخصك. إن قولك "إننا قد جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج"، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني، والنظام اللبناني، والديموقراطية، برمتها. ، ربما في السنوات الأربعين الماضية لم يقل لك أحد ذلك، وأنا أقوله لك : إن من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي بحد ذاته، مع كامل احترامنا لك ولكل شخص آخر. إما دستور وقانون ونظام، وإما شريعة الغاب.ولن نقبل بعد الآن بشريعة الغاب. مع تحياتي، دولة الرئيس".