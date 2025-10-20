بري يكشف كيف سقط مقترح التفاوض

بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن، قائلاً لـ" " إن المسار الوحيد حالياً هو مسار "لميكانيزم" الذي يضم ممثلين للدول المعنية والراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية الذي أوقف حرب في تشرين الثاني الماضي.وقال إن الموفد الأميركي توماس براك، أبلغ لبنان بأن رفضت مقترحاً أميركياً يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات لمدة شهرين، وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات ، وتالياً، يقول بري إنه «تم التراجع عن أي مسار للتفاوض مع إسرائيل، ولم يبقَ سوى الآلية المتبعة عبر لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار "الميكانيزم".ونقل براك إلى الجانب اللبناني في الأسبوع الماضي، مبادرة تقوم على أن يجتمع الثلاثة معه لمناقشة انسحاب إسرائيلي من لبنان خلال شهرين، ووقف الخروقات، في إشارة إلى مفاوضات غير مباشرة لحل الأزمة، وكان رد لبنان إيجابياً على المبادرة الأميركية.وقال بري إن «براك أبلغ لبنان بشكل رسمي أن المبادرة رفضتها إسرائيل، وبالتالي، لم يعد هناك من مسار قائم، إلا العمل ضمن آلية لجنة "الميكانيزم". وأشار إلى أنه "حصل تطور مهم في آلية عملها، بعدما باتت تجتمع كل أسبوعين، خلافاً للمسار الذي اتبعته في السابق".وشدد بري: "إننا متمسكون باتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024، وهي الاتفاقية التي يفترض أن تشرف على تنفيذها لجنة الميكانيزم»، مشيراً إلى أنها «الآلية المعتمدة حالياً، ولا شيء سواها".قائلاً: «أنا متشائل»، في إشارة إلى مساحة مختلطة بين التشاؤم والتفاؤل.