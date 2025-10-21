"انسحاب".. قرارٌ لنواب تحالف التغيير!

وأشار دويهي إلى أن القرار جاء في ظل غياب الحماسة لدى بعض الكتل من جهة، والرغبة في إبقاء القديم على قدمه من جهة أخرى، خصوصاً أن ولاية المجلس النيابي الحالي شارفت على نهايتها خلال الأشهر الستة المقبلة.
ووجّهت الكتلة شكرها إلى النواب والكتل التي أبدت تعاوناً واستعداداً لدعمها، من التغييريين والمستقلين إلى حلفاء المعارضة في "القوات اللبنانية" و"الكتائب".
وأكد دويهي أن الكتلة سعت إلى إعادة بعض التوازن السياسي إلى هيئة مكتب المجلس، معتبراً أن "بعض الكتل لا تزال تخاف من الرئيس نبيه بري ولا تجرؤ على منافسته".
توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية سيطرة طقس خريفي مستقر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الأربعاء لتتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض نسبة الرطوبة.