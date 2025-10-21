الأخبار
محليات

"انسحاب".. قرارٌ لنواب تحالف التغيير!

2025-10-21 | 02:12
"انسحاب".. قرارٌ لنواب تحالف التغيير!

أعلن النائب ميشال دويهي عبر منصة "إكس" أن "كتلة تحالف التغيير"، التي تضم النواب وضّاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي، قرّرت عدم خوض انتخابات أمانة سرّ مجلس النواب بعد سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية.

وأشار دويهي إلى أن القرار جاء في ظل غياب الحماسة لدى بعض الكتل من جهة، والرغبة في إبقاء القديم على قدمه من جهة أخرى، خصوصاً أن ولاية المجلس النيابي الحالي شارفت على نهايتها خلال الأشهر الستة المقبلة.

ووجّهت الكتلة شكرها إلى النواب والكتل التي أبدت تعاوناً واستعداداً لدعمها، من التغييريين والمستقلين إلى حلفاء المعارضة في "القوات اللبنانية" و"الكتائب".

وأكد دويهي أن الكتلة سعت إلى إعادة بعض التوازن السياسي إلى هيئة مكتب المجلس، معتبراً أن "بعض الكتل لا تزال تخاف من الرئيس نبيه بري ولا تجرؤ على منافسته". 

"انسحاب".. قرارٌ لنواب تحالف التغيير!

محليات

تحالف التغيير

لبنان

مجلس النواب

أمانة سر مجلس النواب

نبيه بري

ميشال دويهي

