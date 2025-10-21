مصادر دبلوماسية للجديد: على المسؤولين اللبنانيين الى الذهاب الى حصر السلاح في كل لبنان والتفاوض المباشر مع اسرائيل بعد اهمال واشنطن للملف اللبناني ووضعه في حساب اسرائيل