تحذير.. لا تضغطوا على هذا الفيديو كي لا يتم اختراقكم

ينتشر على فيديو يظهر فيه الزميل الإعلامي لكنّه معدّل بالذكاء الاصطناعي. يتضمن الفيديو محتوى يُخبر الناس أنّ أمامهم فرصة استثمار لكسب الأموال أسبوعيًّا. ويُطلب منهم الضغط على الفيديو لتسجيل أسمائهم. لكن هذا الرابط هو عبارة عن يخترق حساباتكم.