05:06
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
02:36
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
02:24
سرقة وطعن وتدخل أمني.. في منطقة لبنانية!
2025-10-20
دخان مهرّب في قبضة الجمارك (شاهد الفيديو)
2025-10-20
"حزب الله" سيستخدم القوة بهذه الحالتين..
محليات
تحذير.. لا تضغطوا على هذا الفيديو كي لا يتم اختراقكم
2025-10-21 | 14:11
تحذير.. لا تضغطوا على هذا الفيديو كي لا يتم اختراقكم
ينتشر على
مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو يظهر فيه الزميل الإعلامي
غدي بو موسى
لكنّه معدّل بالذكاء الاصطناعي. يتضمن الفيديو محتوى يُخبر الناس أنّ أمامهم فرصة استثمار لكسب الأموال أسبوعيًّا. ويُطلب منهم الضغط على الفيديو لتسجيل أسمائهم. لكن هذا الرابط هو عبارة عن
فيروس
يخترق حساباتكم.
كذلك تنتحل صفحات أخرى صفة
بو موسى
للترويج لمستحضرات تجميلية بفيديوهات معدّلة أيضا بالذكاء الاصطناعي.
لذلك نوضح أنّ هذه الفيديوهات لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا علاقة للجديد والزميل بو
موسى
بها.
تحذير أخير.. لا تدخلوا المنزل بالحذاء!
الجيش اللبناني: لا صحة للأخبار المتداولة عن إختراق الأجواء السورية
اللواء عباس إبراهيم ضيف الحلقة الأولى من برنامج "هيدا أنا"
تحذير.. لا تضغطوا على هذا الفيديو كي لا يتم اختراقكم
محليات
لبنان
الجديد
"انسحاب".. قرارٌ لنواب تحالف التغيير!
الحريري "غير متحمّس".. فهل حسم أمره؟ (الأخبار)
14:54
فارس سعيد يفتح دفاتر الماضي ويعلنها: حزب الله ضرب العيش المشترك .. تابعوا "هيدا الآن" على شاشة الجديد
14:54
فارس سعيد يفتح دفاتر الماضي ويعلنها: حزب الله ضرب العيش المشترك .. تابعوا "هيدا الآن" على شاشة الجديد
14:28
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
14:28
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
14:00
نائب يدعو المغتربين لعدم التسجيل للاقتراع.. والتخطيط للقدوم
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على اكس:
14:00
نائب يدعو المغتربين لعدم التسجيل للاقتراع.. والتخطيط للقدوم
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على اكس:
منوعات
16:42
الذهب يسجّل أكبر تراجع يومي منذ العام 2013
محليات
14:54
فارس سعيد يفتح دفاتر الماضي ويعلنها: حزب الله ضرب العيش المشترك .. تابعوا "هيدا الآن" على شاشة الجديد
14:46
هل قاتل فارس سعيد في الحـ ـرب اللبنانية ؟
فارس سعيد يفتح دفاتر الماضي ويعلنها: حزب الله ضرب العيش المشترك .. تابعوا "هيدا الآن" على شاشة الجديد
14:54
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
14:28
نائب يدعو المغتربين لعدم التسجيل للاقتراع.. والتخطيط للقدوم
14:00
معلومات الجديد: من المرجح أن تعرض مسودة قانون الفجوة المالية على طاولة مجلس الوزراء مع ابقاء الـ16و5 مليار دولار معلَّقة بانتظار البتّ بمسؤوليتها
13:17
مصادر سياسية مطلعة على خط الرئاسات: لبنان قال كلمته ومستعد للتفاوض مع اسرائيل عبر لجنة الميكانيزم ترامناً مع عمله على تحقيق الحياد
13:06
مصادر دبلوماسية للجديد: على المسؤولين اللبنانيين الى الذهاب الى حصر السلاح في كل لبنان والتفاوض المباشر مع اسرائيل بعد اهمال واشنطن للملف اللبناني ووضعه في حساب اسرائيل
13:05
2025-08-25
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
2025-08-07
تحديد موعد جنازة وعزاء الفنانة السورية ديالا الوادي
2025-10-04
عشاء مع والدة لامين يامال يثير ضجّة واسعة
2025-10-04
تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني
14:46
هل قاتل فارس سعيد في الحـ ـرب اللبنانية ؟
11:18
بعد ارتفاعه القياسي.. الذهب يتراجع!
14:46
هل قاتل فارس سعيد في الحـ ـرب اللبنانية ؟
13:05
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025
11:20
ضحك إلهام شاهين وهالة صدقي خلال كلمة لبلبة يثير الجدل في مهرجان الجونة!
2025-10-20
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
2025-10-20
وفاة البطل اللبناني ربيع زهر وزوجته هاجر عمر اثر حادث سير مروع بعد اشهر قليلة على زواجهما
2025-10-20
البابا لاون يلتقي بعدد من الشخصيات اللبنانية.. التفاصيل من روما
عربي و دولي
04:51
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان
عربي و دولي
04:51
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان
فن
04:16
منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس
فن
04:16
منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس
عربي و دولي
02:36
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
عربي و دولي
02:36
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
محليات
05:06
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
محليات
05:06
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
عربي و دولي
01:53
جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)
عربي و دولي
01:53
جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)
فن
11:20
ضحك إلهام شاهين وهالة صدقي خلال كلمة لبلبة يثير الجدل في مهرجان الجونة!
فن
11:20
ضحك إلهام شاهين وهالة صدقي خلال كلمة لبلبة يثير الجدل في مهرجان الجونة!
