"حزب الله" يُفاقم الاستياء الأميركي.. والموضوع لن يمر! (نداء الوطن)

تقول معلومات ، إن "هناك استياءً أميركيًا من العرقلة لاقتراع المغتربين، كما أن هناك استياءً أميركيًا من التساهل مع «حزب اللّه» في الداخل، ما يجعله يعيد ترميم نفسه، وهذا الأمر لن يمرّ في التي سيكون لها موقف وإجراء منه".

وفي السياق الانتخابي، علمت ، أن "هناك اتجاهًا لدى رئيس الحكومة بإدراج مشروع القانون الذي تقدّم به رجي، على جدول أعمال في الجلسة المقبلة، سلام قطع وعدًا بهذه الخطوة بعد التحرّك النيابي الضاغط وبعدما تبيَّن أن خطوة الوزير يوسف رجي تحظى بتأييد سياسي وشعبي من مقيمين ومغتربين".



وعلمت نداء أن "جلسة مجلس الوزراء سيسبقها اجتماع تنسيقيّ بين الرئيسين ونواف سلام لمحاولة إيجاد مخرج لمسألة مشروع القانون الذي تقدّم به الوزير رجي في ما خصّ قانون الانتخاب، وسط تشديد عون على ضرورة اقتراع المغتربين وحث النواب على إكمال العمل في هذا الاتجاه".



وتشير المعلومات إلى أن "عون سيتناول في بداية الجلسة مسألة التفاوض مع وسيشرح حيثيات موقفه وإلى أين ممكن أن تتجه الأمور، وكذلك سيتطرق إلى الأوضاع في الجنوب وعلى الحدود والمخاطر الموجودة، وسيتناول ملفات حياتية بعد كلّ ما جرى في الأيام ".