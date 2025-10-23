الأخبار
محليات

"حزب الله" يُفاقم الاستياء الأميركي.. والموضوع لن يمر! (نداء الوطن)

2025-10-23 | 00:43
"حزب الله" يُفاقم الاستياء الأميركي.. والموضوع لن يمر! (نداء الوطن)

تقول معلومات نداء الوطن، إن "هناك استياءً أميركيًا من العرقلة اللبنانية لاقتراع المغتربين، كما أن هناك استياءً أميركيًا من التساهل مع «حزب اللّه» في الداخل، ما يجعله يعيد ترميم نفسه، وهذا الأمر لن يمرّ في واشنطن التي سيكون لها موقف وإجراء منه".

وفي السياق الانتخابي، علمت نداء الوطن، أن "هناك اتجاهًا لدى رئيس الحكومة نواف سلام بإدراج مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الخارجية يوسف رجي، على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، سلام قطع وعدًا بهذه الخطوة بعد التحرّك النيابي الضاغط وبعدما تبيَّن أن خطوة الوزير يوسف رجي تحظى بتأييد سياسي وشعبي من مقيمين ومغتربين".

وعلمت نداء الوطن أن "جلسة مجلس الوزراء اليوم سيسبقها اجتماع تنسيقيّ بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لمحاولة إيجاد مخرج لمسألة مشروع القانون الذي تقدّم به الوزير رجي في ما خصّ قانون الانتخاب، وسط تشديد عون على ضرورة اقتراع المغتربين وحث النواب على إكمال العمل في هذا الاتجاه".

وتشير المعلومات إلى أن "عون سيتناول في بداية الجلسة مسألة التفاوض مع إسرائيل وسيشرح حيثيات موقفه وإلى أين ممكن أن تتجه الأمور، وكذلك سيتطرق إلى الأوضاع في الجنوب وعلى الحدود والمخاطر الموجودة، وسيتناول ملفات حياتية بعد كلّ ما جرى في الأيام الأخيرة".
 
 
 
 
المرحلة السادسة من خطة العودة.. إنطلاق حافلات تقل نازحين سوريين
"لا ضمانات" لوضع حد لإسرائيل! (الجمهورية)

وزارة الصحة: الغارات الإسرائيلية على السلسلتين الشرقية والغربية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين: شهيد في جنتا وشهيد في شمسطار
08:28
مراسلة الجديد: خبراء تقنيون في ملف الترسيم سيحضرون جلسة مجلس الوزراء لمواكبة بند الترسيم البحري مع قبرص وعرض التفاصيل بواسطة خريطة كبيرة للشرح
08:20
مراسلة الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء
08:17
لجنة التربية تقرّ اقتراحَي قانون بشأن التعليم المهني وتعويضات المعلمين في المدارس الخاصة
08:04
جلسة وزارية في بعبدا .. وجدول أعمال هام
07:29
الاعتداءات الإسرائيلية على طاولة البحث بين بري ورئيس لجنة "الميكانيزم"
07:19
