المرحلة السادسة من خطة العودة.. إنطلاق حافلات تقل نازحين سوريين

وتولى الأمن العام اللبناني
الإشراف على عملية الانطلاق، التي تمت في معرض رشيد كرامي الدولي
إلى معبر مركز العريضة الحدودي، بمشاركة منظمات دولية وإنسانية، وذلك استكمالاً للمراحل السابقة التي شملت مناطق عدة في لبنان
.
وأكدت مصادر في الأمن العام
أن "جميع الإجراءات اللوجستية والإدارية اكتملت، وتشمل إعفاء العائدين من الرسوم ومخالفات الإقامة المتراكمة عن السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى تسهيل العودة وتخفيف الأعباء عن النازحين
.
في المقابل، أعرب عدد من النازحين المغادرين عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية التي قام بها الأمن العام، مؤكدين أن العملية جرت بسلاسة وبتعاون كامل من الأجهزة اللبنانية
، وموجهين الشكر إلى لبنان على حسن
الضيافة والرعاية التي استمرت لأكثر من عشر سنوات.