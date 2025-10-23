المرحلة السادسة من خطة العودة.. إنطلاق حافلات تقل نازحين سوريين

وتولى الأمن الإشراف على عملية الانطلاق، التي تمت في إلى معبر مركز العريضة الحدودي، بمشاركة منظمات دولية وإنسانية، وذلك استكمالاً للمراحل السابقة التي شملت مناطق عدة في .وأكدت مصادر في أن "جميع الإجراءات اللوجستية والإدارية اكتملت، وتشمل إعفاء العائدين من الرسوم ومخالفات الإقامة المتراكمة عن السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى تسهيل العودة وتخفيف الأعباء عن .في المقابل، أعرب عدد من النازحين المغادرين عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية التي قام بها الأمن العام، مؤكدين أن العملية جرت بسلاسة وبتعاون كامل من الأجهزة ، وموجهين الشكر إلى لبنان الضيافة والرعاية التي استمرت لأكثر من عشر سنوات.