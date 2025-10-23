مراسلة الجديد: وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية مع الجانب القبرصي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

النائب نعمة افرام خلال احتفال إعادة افتتاح مرفأ جونية السياحي: مرفأ جونية جاهز لاستقطاب البواخر إلى قبرص وتركيا ولبنان وسيمكّننا من استقطاب أكثر من مئة ألف سائح إلى لبنان من قبرص