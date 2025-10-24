أسعار المحروقات تتراجع.. ماذا عن الغاز؟

البنزين 95 أوكتان: مليون و386 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و426 ألف ليرة
المازوت: مليون و301 ألف ليرة
الغاز: مليون و80 ألف ليرة
يقول النائب حسن عزالدين لـ"النهار": "لا ننكر أننا رصدنا أخيرا أشكالا غير مسبوقة من التهديد والوعيد الأميركي والإسرائيلي،. نحن نرصد عن كثب هذا المسار المعتمد على الترهيب وبث موجات من الرعب .يخلص عزالدين إلى القول: "لا يمكننا أن نسقط من حساباتنا احتمال أن تكون اسرائيل تعدّ العدة لعمل عدواني واسع، وإن كنا ما زلنا نستبعد هذا الاحتمال في الوقت الحاضر على الأقل، وما نراه متحقق هو أن يرتفع في قابل الأيام منسوب الضغط على بيئتنا الحاضنة من خلال ترهيبها وبث موجات الرعب نقول مجددا إننا رغم التزامنا اتفاق وقف النار، نحن جاهزون لمواجهة كل الاحتمالات".
اعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في بيان، لمناسبة "يوم الأمم المتحدة"، أنه "بينما تكمل الأمم المتحدة عامها الثمانين في ظل سعي دؤوب إلى التغيير والإصلاح، يمرّ لبنان بمرحلة مفصلية من تاريخه الحديث ستحدد مساره المستقبلي. وفي الوقت عينه، تستمر التحولات الإقليمية الكبرى والقوى العالمية في رسم مشهد أمني وجيوسياسي جديد".
أشارت مصادر مواكبة لـ "الجمهورية"، إلى الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس، والمواضيع التي نوقشت خلاله، وأبرزها المقاربة التي يجب على لبنان الرسمي أن يعتمدها في مواجهة مأزق الضغط الديبلوماسي والاقتصادي الأميركي المتزايد، والتصعيد العدواني الإسرائيلي الذي اتسعت رقعته في شكل مثير للقلق في الأيام الأخيرة، وشملت أمس مناطق بقاعية بعيدة جداً من الحدود مع إسرائيل.