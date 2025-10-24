جنبلاط: رواسب نظام الأسد ما زالت تهدد الأمن في لبنان وسوريا

وقال إن "هناك من يسعى إلى تغيير الاسم التاريخي للسويداء، وهو ما يُعدّ تشويهاً للهوية والوطنية لجبل العرب".

وأضاف أن "رواسب نظام ما زالت قائمة في ، وتشكل مصدر قلق للأمن اللبناني والسوري على حد سواء"، مشيراً إلى أن "معتقلي في لبنان يحتاجون إلى تسوية قضائية عادلة وتفعيل دور اللبناني".

وقال: "بعد مأساة العام 1860 أرسلت السلطنة العثمانية باشا الذي اقتصّى من المسؤولين عن الجرائم آنذاك تفاديا لأي تدخل من القوى الكبرى ولا بدّ إن أمكن حذوا حذوه".

وتابع: "نعارض تهجير أهل حوران وهي لأهلها الأصليين وللدروز الذين قدموا منذ 300 عام ونحن ننتظر نتائج التحقيقات".