جنبلاط: رواسب نظام الأسد ما زالت تهدد الأمن في لبنان وسوريا

وقال جنبلاط إن "هناك من يسعى إلى تغيير الاسم التاريخي للسويداء، وهو ما يُعدّ تشويهاً للهوية العربية والوطنية لجبل العرب".
وأضاف أن "رواسب نظام الأسد ما زالت قائمة في لبنان، وتشكل مصدر قلق للأمن اللبناني والسوري على حد سواء"، مشيراً إلى أن "معتقلي الثورة السورية في لبنان يحتاجون إلى تسوية قضائية عادلة وتفعيل دور القضاء اللبناني".
وقال: "بعد مأساة العام 1860 أرسلت السلطنة العثمانية فؤاد باشا الذي اقتصّى من المسؤولين عن الجرائم آنذاك تفاديا لأي تدخل من القوى الكبرى ولا بدّ إن أمكن حذوا حذوه".
وتابع: "نعارض تهجير أهل حوران وهي لأهلها الأصليين وللدروز الذين قدموا منذ 300 عام ونحن ننتظر نتائج التحقيقات".