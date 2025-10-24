الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

جنبلاط: رواسب نظام الأسد ما زالت تهدد الأمن في لبنان وسوريا

2025-10-24 | 14:46
جنبلاط: رواسب نظام الأسد ما زالت تهدد الأمن في لبنان وسوريا
جنبلاط: رواسب نظام الأسد ما زالت تهدد الأمن في لبنان وسوريا

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية السورية تُعرض مساء اليوم الجمعة، أن بعض القوى السياسية في لبنان "لم تستوعب دروس التاريخ"، ولم تُدرك، على حد تعبيره،"سقوط نظام الأسد وحزب البعث".

وقال جنبلاط إن "هناك من يسعى إلى تغيير الاسم التاريخي للسويداء، وهو ما يُعدّ تشويهاً للهوية العربية والوطنية لجبل العرب".

وأضاف أن "رواسب نظام الأسد ما زالت قائمة في لبنان، وتشكل مصدر قلق للأمن اللبناني والسوري على حد سواء"، مشيراً إلى أن "معتقلي الثورة السورية في لبنان يحتاجون إلى تسوية قضائية عادلة وتفعيل دور القضاء اللبناني".

وقال: "بعد مأساة العام 1860 أرسلت السلطنة العثمانية فؤاد باشا الذي اقتصّى من المسؤولين عن الجرائم آنذاك تفاديا لأي تدخل من القوى الكبرى ولا بدّ إن أمكن حذوا حذوه".

وتابع: "نعارض تهجير أهل حوران وهي لأهلها الأصليين وللدروز الذين قدموا منذ 300 عام ونحن ننتظر نتائج التحقيقات".

"الضغط على بيئتنا سيرتفع".. نائب في الحزب: جاهزون!
أسعار المحروقات تتراجع.. ماذا عن الغاز؟

التغيير يحسم الفوز في الجامعة الأميركية ببيروت
16:13
البلوك 9 فارغ.. أين غاز لبنان؟
14:33
انطلاق حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي" مع ضيوف مميّزين وتحدّيات مشوّقة.. تابعوا الحلقة الكاملة على يوتيوب الجديد فن
14:00
معلومات الجديد: وزير الطاقة عرض التقرير على مجلس الوزراء واطلعهم على مضمونه كما رفع التوصية بتلزيم بلوك رقم 8 ووافقت عليه الحكومة بالاجماع من ضمنهم وزراء الثنائي
13:19
معلومات الجديد: نتيجة عمل توتال في البئر الذي تم استكشافه جاءت سلبية وأثبتت خلو البلوك من الغاز
13:15
معلومات الجديد: شعبة البحث عن التهريب في الجمارك تصادر ما يقارب 280 علبة بوتوكس وفيلر دخلت البلاد عن طريق التهريب
12:24
