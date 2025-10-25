بالصورة: غارة على سيارة.. وشهيد

🔴 الغارة الإسرائيلية استهدفت آلية على طريق حاروف - جبشيت وسيارات الإسعاف تهرع إلى الموقع pic.twitter.com/aZIYkL8SG7
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) October 25, 2025
تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال لقاء حواري مع مجموعة شبابية في "بترونيات" إلى موضوع النزوح السوري، وقال: "عوض أن تقوم الحكومة بما يلزم لاعادة السوريين إلى بلادهم سمحت اليوم للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الرسمية من دون أن يكون بحوزتهم أوراق ثبوتية".
أعلنت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني وضمان السلامة الغذائية.