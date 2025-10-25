الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بالصورة: غارة على سيارة.. وشهيد

2025-10-25 | 05:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالصورة: غارة على سيارة.. وشهيد
بالصورة: غارة على سيارة.. وشهيد

نفذت مسيّرة إسرائيلية ظهر اليوم غارة جوية على سيارة قرب المدرسة الابتدائية في بلدة حاروف، ما أدى إلى سقوط شهيد، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف.

مقالات ذات صلة
بالصورة: غارة على سيارة.. وشهيد

محليات

حاروف

جنوب لبنان

إسرائيل

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سقوط ومستشفى.. زوجة سلام تتعرض لحادث بالفاتيكان!
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة حاروف

اقرأ ايضا في محليات

باسيل يُحمّل الحكومة المسؤولية.. أنتم تشجعون البقاء السوري في لبنان!
08:02

باسيل يُحمّل الحكومة المسؤولية.. أنتم تشجعون البقاء السوري في لبنان!

تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال لقاء حواري مع مجموعة شبابية في "بترونيات" إلى موضوع النزوح السوري، وقال: "عوض أن تقوم الحكومة بما يلزم لاعادة السوريين إلى بلادهم سمحت اليوم للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الرسمية من دون أن يكون بحوزتهم أوراق ثبوتية".

08:02

باسيل يُحمّل الحكومة المسؤولية.. أنتم تشجعون البقاء السوري في لبنان!

تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال لقاء حواري مع مجموعة شبابية في "بترونيات" إلى موضوع النزوح السوري، وقال: "عوض أن تقوم الحكومة بما يلزم لاعادة السوريين إلى بلادهم سمحت اليوم للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الرسمية من دون أن يكون بحوزتهم أوراق ثبوتية".

"بندورة مُهرّبة".. ماذا يحصل؟
06:57

"بندورة مُهرّبة".. ماذا يحصل؟

أعلنت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني وضمان السلامة الغذائية.

06:57

"بندورة مُهرّبة".. ماذا يحصل؟

أعلنت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني وضمان السلامة الغذائية.

يحدث الآن

اخترنا لك
باسيل يُحمّل الحكومة المسؤولية.. أنتم تشجعون البقاء السوري في لبنان!
08:02
وزارة الصحة: شهيد وجريح جراء الغارة الاسرائيلية على حاروف
07:33
"بندورة مُهرّبة".. ماذا يحصل؟
06:57
ممارسات اسرائيل لن تؤثر على قرار "حزب الله".. مواقف جديدة لـ نائب!
06:49
سقوط ومستشفى.. زوجة سلام تتعرض لحادث بالفاتيكان!
05:59
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة حاروف
05:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025