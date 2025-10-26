نفق سليم سلام محط أنظار بعد إتصال "كهربائي"!

"بعد ورود معلومات عن انقطاع الإنارة في نفق سليم سلام مساء أمس، تواصلت مع رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، الذي أفاد بأن البلدية وافقت على طلب شراء الفيول وفق الأصول، لتأمين مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات النفق. ونظرًا لما يشكّله هذا الوضع من خطر مباشر على السلامة العامة، أجريت اتصالًا بكلٍّ من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحجار، وطلبت منهما التدخّل الفوري لمعالجة هذه المسألة، وضمان عدم تكرارها، من خلال حلّ التعقيدات التي تواجه المجلس البلدي لخدمة أهالي بيروت. وقد أبدى كلٌّ من دولة الرئيس ومعالي الوزير كلّ النية الطيبة والاستعداد الكامل لمعالجة الموضوع فورًا".
وأضاف مخزومي: "سأتابع هذا الملف لضمان عدم تكرار ما حصل، ولضمان تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها كاملةً".
وثق مقطع فيديو لحظة ملاحقة مجموعة كلاب احد الضباع من النوع "المخطط" في أحراج بلدة بطرماز قضاء الضنية شمال لبنان، مع الاشارة الى ان "الضبع المخطط" يصنف بأنه الحيوان الوطني في لبنان ويحظى بحماية قانونية، ويحظر قتله، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، كمان انه لا يشكل خطرا على الإنسان بل يتغذى على الجيف والنفايات.تشاهدون الفيديو مرفقاً: