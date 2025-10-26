نفق سليم سلام محط أنظار بعد إتصال "كهربائي"!

"بعد ورود معلومات عن انقطاع الإنارة في نفق سليم سلام مساء أمس، تواصلت مع رئيس المهندس إبراهيم زيدان، الذي أفاد بأن البلدية وافقت على طلب شراء الفيول وفق الأصول، لتأمين مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات النفق. ونظرًا لما يشكّله هذا الوضع من خطر مباشر على السلامة العامة، أجريت اتصالًا بكلٍّ من ، ووزير الداخلية ، وطلبت منهما التدخّل الفوري لمعالجة هذه المسألة، وضمان عدم تكرارها، من خلال حلّ التعقيدات التي تواجه لخدمة أهالي . وقد أبدى كلٌّ من ومعالي الوزير كلّ النية والاستعداد الكامل لمعالجة الموضوع فورًا".

وأضاف مخزومي: "سأتابع هذا الملف لضمان عدم تكرار ما حصل، ولضمان تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها كاملةً".