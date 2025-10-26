حزب الله تلقى التحذير الأخطر! (الأنباء الكويتية)

علمت "الأنباء" أن نائبا مقربا من السفارة الأميركية نقل إلى مسؤولين في مساء الخميس تحذيرات جدية ومعلومات عن تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على ، تستهدف في شكل رئيسي معقل "الحزب" في الضاحية الجنوبية. ونقل النائب عن مسؤولي الحزب قولهم: "أخذنا علما بذلك"، من دون إضافة أي شيء.