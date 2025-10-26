حزب الله تلقى التحذير الأخطر! (الأنباء الكويتية)

علمت "الأنباء" الكويتية أن نائبا مقربا من السفارة الأميركية نقل إلى مسؤولين في حزب الله مساء الخميس تحذيرات جدية ومعلومات عن تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان، تستهدف في شكل رئيسي معقل "الحزب" في الضاحية الجنوبية. ونقل النائب عن مسؤولي الحزب قولهم: "أخذنا علما بذلك"، من دون إضافة أي شيء.
نقلت "رويترز" عن مصادر أن خمسة عمال أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في خط أنابيب نفطي بحقل الزبير في العراق اليوم، فيما أكد مسؤولون أن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً.تشاهدون الفيديو مرفقاً:
بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقعت كمبوديا وتايلاند الأحد في كوالالمبور اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء النزاع الحدودي بينهما.