4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مقاطعة نيابية لـ "ثلاثاء برّي"! (النهار)

2025-10-26 | 03:32
مقاطعة نيابية لـ &quot;ثلاثاء برّي&quot;! (النهار)
مقاطعة نيابية لـ "ثلاثاء برّي"! (النهار)

جاء في صحيفة "النهار":

يبدو أن الساعات المقبلة مرشحة لارتفاع منسوب التوتر السياسي الداخلي، في ظل تمسك رئيس مجلس النواب بموقفه وتحديه للأكثرية بشأن تعديل قانون الانتخاب.

 وتشير المعطيات إلى احتمال مقاطعة كتل أساسية، أبرزها "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، إلى جانب عدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين، للجلسة المرتقبة الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى توجيه "رسالة حاسمة" إلى الثنائي الشيعي والرئيس بري، مفادها رفض الاستبداد السياسي وتجاوز الأصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.

مقاطعة نيابية لـ "ثلاثاء برّي"! (النهار)

محليات

نبيه برّي

مجلس النواب

لبنان

قانون الانتخاب

المغتربين

الثنائي الشيعي

مجلس النواب

إعادة الإعمار والاستقرار والانتخابات.. نائب حزب الله يحسم الجدل!
نفق سليم سلام محط أنظار بعد إتصال "كهربائي"!

"الحيوان اللبناني الوطني" تلاحقه كلاب! (شاهد الفيديو)
"الحيوان اللبناني الوطني" تلاحقه كلاب! (شاهد الفيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة ملاحقة مجموعة كلاب احد الضباع من النوع "المخطط" في أحراج بلدة بطرماز قضاء الضنية شمال لبنان، مع الاشارة الى ان "الضبع المخطط" يصنف بأنه الحيوان الوطني في لبنان ويحظى بحماية قانونية، ويحظر قتله، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، كمان انه لا يشكل خطرا على الإنسان بل يتغذى على الجيف والنفايات.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

04:22

"الحيوان اللبناني الوطني" تلاحقه كلاب! (شاهد الفيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة ملاحقة مجموعة كلاب احد الضباع من النوع "المخطط" في أحراج بلدة بطرماز قضاء الضنية شمال لبنان، مع الاشارة الى ان "الضبع المخطط" يصنف بأنه الحيوان الوطني في لبنان ويحظى بحماية قانونية، ويحظر قتله، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، كمان انه لا يشكل خطرا على الإنسان بل يتغذى على الجيف والنفايات.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

