مقاطعة نيابية لـ "ثلاثاء برّي"! (النهار)

يبدو أن الساعات المقبلة مرشحة لارتفاع منسوب التوتر السياسي الداخلي، في ظل تمسك رئيس بموقفه وتحديه للأكثرية بشأن تعديل قانون الانتخاب.

وتشير المعطيات إلى احتمال مقاطعة كتل أساسية، أبرزها " " و" "، إلى جانب عدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين، للجلسة المرتقبة الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى "رسالة حاسمة" إلى والرئيس بري، مفادها رفض الاستبداد السياسي وتجاوز الأصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.