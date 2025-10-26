مقاطعة نيابية لـ "ثلاثاء برّي"! (النهار)

يبدو أن الساعات المقبلة مرشحة لارتفاع منسوب التوتر السياسي الداخلي، في ظل تمسك رئيس مجلس النواب بموقفه وتحديه للأكثرية بشأن تعديل قانون الانتخاب.
وتشير المعطيات إلى احتمال مقاطعة كتل أساسية، أبرزها "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، إلى جانب عدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين، للجلسة المرتقبة الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى توجيه "رسالة حاسمة" إلى الثنائي الشيعي والرئيس بري، مفادها رفض الاستبداد السياسي وتجاوز الأصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.
وثق مقطع فيديو لحظة ملاحقة مجموعة كلاب احد الضباع من النوع "المخطط" في أحراج بلدة بطرماز قضاء الضنية شمال لبنان، مع الاشارة الى ان "الضبع المخطط" يصنف بأنه الحيوان الوطني في لبنان ويحظى بحماية قانونية، ويحظر قتله، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، كمان انه لا يشكل خطرا على الإنسان بل يتغذى على الجيف والنفايات.تشاهدون الفيديو مرفقاً: