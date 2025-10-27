رئيس المخابرات المصري إلى بيروت.. وكلامٌ آخر! (الجمهورية)

يزور رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد لبنان غداً، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة، في إطار جولة إقليمية تتزامن مع تصاعد الاتصالات الدولية بشأن الوضع في لبنان والجنوب.
ونُقل عن مصادر سياسية لبنانية، أنّ هذه الزيارة المصرية "لافتة من حيث هوية الزائر"، إذ يُعدّ اللواء رشاد من الشخصيات الأمنية الرفيعة في مصر، ومن المقرر أن ينقل مضامين الرسائل الدولية والعربية الموجّهة إلى لبنان في شأن التطورات الأخيرة، ولا سيما منها تلك المتصلة بالحدود الجنوبية واستمرار التصعيد الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وروسيا "لا تلعبان مع بعضهما"، رافضًا الإفصاح عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد موسكو، مكتفيًا بالقول: "ستعرفون".
أفاد مراسل "الجديد" أن 5 جرافات عسكرية إسرائيلية توغّلت نحو وادي هونين، بمؤازرة دبابة ميركافا وعربة ATV، لرفع السواتر الترابية التي كانت قد أقيمت سابقًا في المنطقة مقابل مركبا.
شهدت منطقة مساكن الزهريات في دمشق اقتحاماً من فصيل مسلح تابع للقوات الرديفة للجيش السوري، مؤلفاً من ثلاث سيارات بيك أب وعدد كبير من العناصر المسلحة، تحت قيادة أبو أنس.