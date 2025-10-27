رئيس المخابرات المصري إلى بيروت.. وكلامٌ آخر! (الجمهورية)

يزور حسن رشاد غداً، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الثلاثة، في إطار جولة إقليمية تتزامن مع تصاعد بشأن الوضع في لبنان والجنوب.

ونُقل عن مصادر سياسية لبنانية، أنّ هذه الزيارة المصرية "لافتة من حيث هوية الزائر"، إذ يُعدّ اللواء رشاد من الشخصيات الأمنية الرفيعة في مصر، ومن المقرر أن ينقل مضامين الرسائل الدولية والعربية الموجّهة إلى لبنان في شأن التطورات ، ولا سيما منها تلك المتصلة بالحدود الجنوبية واستمرار التصعيد ، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية".